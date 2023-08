Diletta Leotta a un passo dal diventare mamma: la verità sul nome

Fonte: IPA Diletta Leotta quasi mamma: il nome della figlia e la scelta su DAZN

Manca ormai poco al parto e Diletta Leotta non potrebbe essere più emozionata. La famosa conduttrice, televisiva e radiofonica, è attualmente in pausa forzata da lavoro e lo sarà ancora per un po’. La sua bambina sta per nascere e, parlando a La Gazzetta dello Sport, ha confidato tutte le sensazioni che la stanno pervadendo. Al suo fianco c’è sempre Loris Karius, anche se la loro vita quotidiana si prospetta di certo poco standard. Lei è colma di impegni e lui di allenamenti ma, tra Italia e Regno Unito, faranno di certo tutto il possibile per far funzionare quest’unione.

Diletta Leotta quasi mamma

Il parto è soltanto il primo passo. Si tratta di una porta che dà su un mondo ben diverso, a tratti stravolto. Mentalmente Diletta Leotta sta provando ad abituarsi a quest’idea, anche se non ha proprio le idee chiare su ciò che avverrà. Nessuno ce l’ha, anche se si ha avuto la chance di osservare la stessa esperienza vissuta da altre.

La verità è che ogni corpo e mente reagisce diversamente e quindi: “Sono molto emozionata. Non so cosa aspettarmi dinanzi all’arrivo di una nuova vita”. Dopo i dubbi sul sesso della piccola, i fan ora vogliono scoprire quale sarà il nome scelto per la neonata. Magari non sarà tipicamente italiano, considerando le origini del padre, nato in Germania, a Biberach an der Riß.

La verità è che nessuna decisione è stata ancora presa. Sotto quest’aspetto la Leotta ha deciso di farsi guidare dal puro istinto: “Prima di scegliere il nome, voglio guardarla negli occhi”. Ora è serena e fisicamente il peggio pare alle spalle. I primi mesi sono stati i più duri, che l’hanno costretta anche a interrompere i suoi soliti allenamenti.

Ora ha deciso di prendersela con calma, interrompendo il lavoro e godendosi il momento: “Nuovo, a volte, e per fortuna la nascita coincide con le vacanze estive”. Come detto, al suo fianco c’è sempre stato Loris Karius, ora impegnato con il Newcastle e quindi futuro papà meno presente. Gli UK non sono però dall’altra parte del mondo e raggiungere le due donne della sua vita non è un’impresa.

Aveva accettato di farsi intervistare nello studio di Mamma Dilettante, mostrandosi particolarmente tenero e apprensivo: “Ce la stiamo cavando bene. – aveva dichiarato – A volte non è stato facile per te ma ho provato a supportarti al meglio, e lo farò ancora in futuro”.

DAZN, Diletta sostituita

Se è vero che la coincidenza parto-estate è stata una benedizione per Diletta Leotta, dal momento che può almeno rilassarsi in acqua, interrotti gli allenamenti, nuotando in mare o in piscina, in attesa del parto, dall’altro c’è l’ostacolo calcio.

Non la vedremo in onda su DAZN per alcune giornate di serie A, questo lo ha chiarito fin da subito: “Spero di poter tornare il prima possibile, ma logicamente perderò le prime giornate del campionato. Dovrò godermi la serie A seduta sul divano, ma non so quanto riuscirò a stare tranquilla”.

Non sembra minimamente preoccupata e nell’intervista ha anche parlato della diversa percezione di sé che riceverà il pubblico: “Giusto che sia così. Cambiamo tutti nelle varie fasi della vita. È stato però bello percepire anche l’affetto del pubblico in questi mesi”.

Pronta quindi la sostituzione, che non sarà ovviamente definitiva. DAZN dovrà provvedere a un cambio, facendo per un po’ a meno della sua conduttrice di punta, che ha di fatto scommesso sul progetto fin dagli albori, salutando Sky per avere un palco tutto suo, o quasi. Chi sarà al suo posto? I nomi in ballo sono tre, Ilaria Alesso, Federica Zille e Giorgia Rossi, con quest’ultima che dovrebbe essere in vantaggio.