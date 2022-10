Diletta Leotta mai vista così: la jumpsuit cut out è l’emblema della sensualità

Fonte: IPA Diletta Leotta, week end nel deserto (con Marcell Jacobs). Corse, risate e outfit glam&chic

Sensuale come non mai: Diletta Leotta non è mai stata così audace, pur mostrando pochissima pelle. Lo ha fatto su Instagram dove ha pubblicato alcune immagini in cui condivide il suo ultimo look. La conduttrice racconta di essere a Londra per Halloween e sfoggia una jumpsuit cut out nera che è l’emblema della sensualità. E dell’ultima moda.

Diletta Leotta, il look emblema della sensualità

Che scoprire poco, ma il giusto, sia la scelta più sensuale è ormai risaputo. Non serve mostrarsi per risultare affascinanti, quanto piuttosto mettere in evidenza i propri punti forti e lasciare che l’immaginazione faccia il resto. Una strategia vincente e che ha fatto sua anche Diletta Leotta: negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, infatti, è l’emblema del fascino.

La presentatrice si trova a Londra per Halloween, come spiega lei stessa dalla didascalia che accompagna le due immagini. E indossa una jumpsuit cut out davvero seducente. Nera, attillata e monospalla, lascia scoperto un fianco della presentatrice. Grazie allo specchio presente nella foto si vede che la schiena è in parte nuda, grazie all’effetto cut out. Dal ginocchio in giù la tutina si apre con un’ampia zampa di elefante e, come si evince dalle storie, Diletta ha abbinato questo outfit con un cappotto nero.

Mai vista così sensuale, pur scoprendosi davvero poco. Ma tra l’effetto seconda pelle e il cut out strategico, la jumpsuit diventa un capo sensuale, oltre che molto comodo.

Tantissimi i like alle due foto, ma non sfuggono neppure i commenti che sottolineano l’avveneza di Diletta Leotta. La conduttrice ha lasciato i lunghi capelli sciolti, che le ricadono in morbide onde lungo la schiena. Trucco minimal ma con focus sullo sguardo. E poi il suo sorriso che arriva dritto all’obiettivo. E appare di una bellezza magnetica.

Diletta Leotta, il presunto nuovo amore

Sempre sotto la luce dei riflettori, non solo per gli aspetti più professionali, ma anche per quelli legati alla sua vita privata. Di Diletta Leotta negli ultimi mesi si è parlato spesso, complici anche le indiscrezioni su nuovi flirt. Alla conduttrice infatti sono state attribuite alcune relazioni, di cui lei non ha mai ufficialmente detto nulla.

La prima è stata la storia con Giacomo Cavalli con cui si è presentata il 18 settembre al matrimonio del fratello Mirko, ma che era stato visto anche nelle foto del compleanno della showgirl. Una relazione che Diletta Leotta ha sempre tenuto lontano dal clamore mediatico, e che ora sembrerebbe già terminata.

A fare la sua comparsa sui giornali di gossip è stato un affascinante calciatore. L’indiscrezione è apparsa di recente sulle pagine del settimanale Gente, che ha parlato di una possibile amicizia speciale tra lei e il bel portiere Loris Karius. Poi è stata la volta di Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha fotografato lo sportivo mentre entrava nel palazzo dove vive la conduttrice a Milano.

Portiere del Newcastle, in quella occasione – secondo quanto riportato dalla rivista di gossip – avrebbe raggiunto l’Italia con un volo privato da Londra. Ed è proprio a Londra che ora si trova la conduttrice. Che sia un segno di un interesse romantico tra i due? Ovviamente per il momento si possono solo fare supposizioni: saranno poi i diretti interessati, se vorranno, a dissipare i dubbi e a dire se tra loro c’è del tenero oppure no.