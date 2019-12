Detto Fatto, Bianca Guaccero si commuove e fa luce sulla sua situazione sentimentale

editato in: da

Da quando Bianca Guaccero ha preso il timone di Detto Fatto ha vissuto molti momenti emozionanti. Non sono mancate risate, gossip e qualche lacrima di commozione. La presentatrice, infatti, ha espresso la sua gratitudine per il pubblico e ha smentito le voci che la vorrebbero accanto ad un uomo misterioso.

Bianca Guaccero si è ormai abituata ai gossip che, ciclicamente, la vogliono coinvolta in qualche flirt. La presentatrice, questa volta, ha colto un’occasione unica per smentire le nuove voci. Lo ha fatto emozionandosi e lasciandosi andare a qualche lacrima di commozione scaturita da un complimento che Jonathan Kashanian le ha dedicato.

Posso dirti una cosa? Sei radiosa e raggiante, emani luce.

Jonathan, esperto di gossip, ha, probabilmente, voluto provocare la presentatrice per farle confessare qualcosa circa la sua vita privata. La Guaccero, però, ha colto la palla al balzo per rispondere alle voci che la vogliono impegnata in qualche relazione amorosa con un uomo misterioso. Con gli occhi lucidi, ha affermato:

Io ti ringrazio per questa cosa e mi fa tanto piacere. Forse per la prima volta, lo dico e mi viene anche da piangere, questa luce che vedi non arriva da nessun’altro al di fuori da me stessa. E lo devo a tutti voi, a questo straordinario lavoro e al pubblico che mi sta dando un amore così grande che nella vita non mi è mai capitato. Quindi grazie. Non c’è nessun uomo, siete voi.

La Guaccero, quindi, ha colto l’assist dell’amico e collega per mettere in chiaro la sua situazione sentimentale, per prendersi la rivincita su chi l’ha attaccata e provocata e per ringraziare il suo adorato pubblico, che la sostiene da quando ha iniziato a condurre Detto Fatto. La trasmissione, d’altronde, è un successo. E Bianca, ancora una volta, non si lascia scomporre dalle voci di gossip che girano sul suo conto. Già pochi giorni fa, infatti, aveva dovuto smentire la voce, messa in circolazione da Striscia la Notizia, che la vedeva impegnata con il collega Gianpaolo Gambi:

Per quel che riguarda Gambi – aveva dichiarato – abbiamo una storia artistica da un anno e mezzo. Lui è felicemente fidanzato con Oliva Ghezzi, per cui lasciamolo stare in pace.

Quindi, nessun amore per la Guaccero? Arriverà, ma forse non è ancora il momento. Per ora la presentatrice vuole godersi i successi per i quali ha lavorato sodo.