Demi Lovato: “Sono malata, non mi alzo più dal letto”. Il suo addio alle scene

Fonte: IPA Demi Lovato

Un percorso difficile, fatto di cadute e di lente, lentissime risalite. Demi Lovato sembra non conoscere pace e, dopo i tanti problemi affrontati in passato, è stata travolta da un nuovo disturbo che riguarda la sua salute. L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi canali social, nei quali ha parlato di una malattia – senza entrare nei dettagli – e di non riuscire ad alzarsi dal letto.

Demi Lovato verso l’addio alle scene

Le sue dichiarazioni, che hanno chiaramente preoccupato il suo pubblico, sono state velocemente rimosse dalle storie di Instagram. Queste le sue parole: “Sono così malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo. Vi amo e vi ringrazio, ragazzi”.

È stato letteralmente un grido d’aiuto, il suo, lanciato in un messaggio per i fan che non ha avuto bisogno di interpretazioni: “Ho a malapena voce. Stasera punterò spesso il microfono verso di voi, verso il pubblico. Per favore, cantate per me”. L’annuncio è arrivato a qualche ora dalla sua esibizione alla Movistar Arena di Santiago del Cile. Subito dopo, ha specificato che, quello a supporto del disco Holy fvck sarebbe stato il suo ultimo tour, l’ultimo della sua carriera fatta di successi e di 8 album in studio, tra cui l’ultimo rilasciato proprio ad agosto 2022, a ridosso dei suoi 30 anni.

I problemi di dipendenza e l’overdose

Questa malattia, della quale non ha specificato né la gravità né il nome, si aggiunge ai problemi di tossicodipendenza che aveva dichiarato nel 2020. L’occasione giusta per aprirsi con il suo pubblico era stata il trailer di Dancing with the Devil, documentario incentrato sui delicati temi di salute mentale e di dipendenze.

“I miei medici mi dissero che se fossero passati altri dieci minuti sarei morta. Dopo un’overdose, nel 2018, ho avuto tre ictus e un infarto e ora ho un danno cerebrale, non guido e ho difficoltà a leggere…”.

L’artista, che non si è mai risparmiata quando si è trattato di mettersi a nudo di fronte al suo pubblico, aveva poi spiegato di essere rimasta vittima di uno stupro (purtroppo come la sua collega Mel C) quando aveva appena 15 anni. Una tragedia che ha dovuto rivivere molti anni dopo, nel 2018, quando ad abusare di lei era stato lo spacciatore che le aveva fornito la droga.

Nel maggio 2021, invece, si era avvertito uno spiraglio di serenità. L’artista si era infatti detta orgogliosa per le dichiarazioni che si accingeva a fare, nelle quali rivelava di essere non binaria. Per farlo, si era servita del suo canale Twitter personale, nel quale aveva postato un video. Queste le sue rivelazioni: “Sento che questo rappresenta meglio la fluidità che sento nella mia espressione di genere e mi permette di sentirmi più autentica e fedele alla persona che so di essere e che sto ancora scoprendo”.

Il suo ultimo racconto, nel quale annuncia un velato addio alle scene, ha generato un nuovo moto di sconforto tra i suoi fan, che invece avevano sperato in un suo pieno recupero. Il rilascio dell’album aveva infatti suggerito che si stesse riprendendo dagli anni recenti, trascorsi tra mille difficoltà.