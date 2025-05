Deborra-Lee Furness chiede il divorzio a Hugh Jackman: “Il tradimento, una ferita profonda”

Fonte: IPA Deborra-Lee Furness e Hugh Jackman

Deborra-Lee Furness ha ufficialmente depositato le carte per il divorzio da Hugh Jackman, a quasi due anni dall’annuncio della loro separazione. La notizia, confermata dal DailyMail, arriva dopo mesi di speculazioni riguardanti la spartizione di una enorme fortuna (si parla di centinaia di milioni di dollari) e un presunto “tradimento emotivo” che avrebbe ferito profondamente l’attrice. La Furness, in fondo, ci aveva visto lungo.

La richiesta di divorzio e l’accordo extragiudiziale

Lo scorso 23 maggio ha presentato i documenti per il divorzio a New York, secondo quanto rivelato in esclusiva dal DailyMail. Così si avvia ufficialmente una pratica rimasta in stand by per quasi due anni: le strade di Deborra-Lee Furness e Hugh Jackman si separano per mai più riconciliarsi.

Un processo gestito con grande discrezione tra le due parti, che avrebbero finalmente raggiunto un accordo su copertura sanitaria e assegno di mantenimento, secondo le carte. L’unica formalità che resta è la firma del giudice, così da rendere ufficiale la fine del loro matrimonio.

Fonti interne hanno rivelato che “è stato raggiunto un accordo di cui Deborra è soddisfatta e che include un generoso assegno di mantenimento“. E ancora: “Hanno concordato in anticipo i dettagli e tutto è sistemato per quanto riguarda l’accordo, gli alimenti e le spese per il futuro dei figli“.

All’inizio non erano mancate le difficoltà. I due non avevano ancora presentato istanza di divorzio per via del mancato accordo prematrimoniale e, di conseguenza, dei problemi relativi alla divisione della loro vasta fortuna, stimata in circa 250 milioni di dollari. Un patrimonio che Hugh Jackman ha accumulato in gran parte proprio durante il matrimonio, soprattutto grazie all’iconico ruolo di Wolverine nella saga Marvel. “Quando si sono sposati, pensavano che sarebbe stato per sempre. Chi non lo pensa? All’epoca, nessuno dei due si aspettava che la carriera di Hugh sarebbe diventata così colossale”, aveva dichiarato una fonte.

Il “tradimento” e la relazione di Jackman con Sutton Foster

L’accordo è stato raggiunto, ma le dichiarazioni di Deborra-Lee Furness lasciano trasparire tanta amarezza e una profonda ferita che impiegherà certamente tempo a rimarginarsi.

“Il mio cuore e la mia compassione vanno a tutti coloro che hanno attraversato il traumatico viaggio del tradimento – ha detto al DailyMail -. È una ferita profonda che ferisce pesantemente, tuttavia credo in un potere superiore e che Dio/l’universo, qualunque sia la vostra guida, sia sempre al lavoro PER noi. Questa convinzione mi ha aiutato ad affrontare la rottura di un matrimonio durato quasi trent’anni. Ho acquisito molta conoscenza e saggezza grazie a questa esperienza. Anche quando ci troviamo di fronte a un’apparente avversità, questa ci conduce al nostro bene più grande, al nostro vero scopo. Può far male, ma a lungo andare, tornare a se stessi e vivere secondo la propria integrità, i propri valori e i propri limiti è liberazione e libertà”.

Sebbene non sia stato un tradimento fisico nel senso tradizionale, alcune fonti avevano precedentemente suggerito che Furness credesse in una “relazione emotiva” tra Hugh Jackman e Sutton Foster, sua co-protagonista nel revival di Broadway del 2022 di The Music Man. Il loro matrimonio avrebbe iniziato a naufragare durante il periodo del Covid, più o meno quando l’ex marito e la giovane attrice avrebbero stretto amicizia.

E, in fondo, ci aveva visto lungo. Hugh Jackman e Sutton Foster hanno poi confermato la loro relazione a gennaio, dopo essere stati fotografati mano nella mano a Los Angeles.