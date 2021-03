Daniela Poggi: il dolore per la malattia della mamma e il rapporto con Walter Chiari

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano in onda su Rai1, la bravissima Serena Bortone ha avuto l’occasione di accogliere nel suo studio una grande attrice, Daniela Poggi. Quest’ultima ha raccontato molti aneddoti sulla sua carriera e sulla sua vita privata, parlando anche del grande dolore provato per la malattia che ha colpito sua madre.

Classe 1954, Daniela Poggi ha avuto un’infanzia davvero bella: è sempre stata molto amata e coccolata, nonostante i suoi genitori avessero divorziato quando era ancora piccolina. E poiché sua mamma aveva un passato da modella, anche lei ha iniziato a partecipare a numerose sfilate sin dalla più tenera età: “Mi piaceva tantissimo, sono nata un po’ protagonista” – ha ammesso l’attrice.

Crescendo, la Poggi ha scoperto di avere un grande sogno: “Volevo diventare hostess perché volevo viaggiare molto e parlare tutte le lingue del mondo. Sono stata in un collegio proprio per studiare le lingue” – ha rivelato. Un’esperienza difficile, per un’adolescente ribelle e indipendente come lei: “Mi sono fatta dei bei pianti, i primi tempi sono stati molto duri. Poi sono andata esterna e ho fatto altri tre anni di collegio”. Grazie al suo caratterino, Daniela ha saputo farsi valere sin da giovanissima, e ha ricordato una delle battaglie più importanti dell’epoca: “Non si potevano portare i pantaloni, quella è stata una vittoria mica da ridere”.

Nonostante le inclinazioni giovanili, Daniela Poggi ha ben presto deciso di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Il suo esordio risale al 1977, quando ha partecipato al Festival di Sanremo accompagnando i Matia Bazar: “Eravamo 4 o 5 ragazze scelte da un’agenzia, per me è stato un gioco meraviglioso” – ha rivelato l’attrice, che in quell’occasione ha avuto modo di conoscere Mike Bongiorno e Maria Giovanna Elmi, alla conduzione della kermesse.

Pochi mesi dopo, è stato il turno del suo debutto a teatro accanto a Walter Chiari. Per molto tempo si è parlato di un possibile flirt tra loro due, nonostante la grande differenza d’età, e proprio nel salottino di Oggi è un altro giorno l’attrice ha smentito tutto: “Non ho mai avuto una relazione con lui, eravamo grandi amici”. In merito alla sua vita privata, la Poggi è sempre stata molto riservata. Sposatasi a 38 anni, il suo matrimonio non è durato molto a lungo. Ma ora è pronta ad aprire nuovamente il suo cuore: “Voglio innamorarmi di nuovo. La figura maschile oggi deve assumere un ruolo diverso nella mia vita, perché gli anni sono passati, ma io ho bisogno di amare e di essere amata“.

Infine, prima di lasciare lo studio di Rai1, l’attrice ha voluto ricordare sua mamma Lidia, che si è spenta dopo una lunga lotta contro l’Alzheimer: “L’ho accompagnata fino all’ultimo, sono diventata madre di mia madre. Mentre prima combattevo la sua malattia e non accettavo mia madre in una condizione diversa da quella che conoscevo, alla fine ho capito che non potevo fare altro che accoglierla. E allora l’ho amata ancora di più e ho amato quel mondo che mi ha dato, a me incomprensibile ma meravigliosamente ricco. Mi ha dato la capacità di amare oltre quello che ti viene dato. E anche lei a modo suo mi amava”.