Addio all’ex Miss Italia Daniela Giordano: la malattia non le ha lasciato scampo

Fonte: Getty Images Daniela Giordano negli anni Sessanta, dopo aver vinto il concorso di Miss Italia

Daniela Giordano, Miss Italia nel 1966 e attrice amatissima dai grandi registi italiani, è morta a 74 anni nella sua Palermo. La bellissima e talentuosa artista, che ha stregato più generazioni di fan grazie a decine di commedie e film western, aveva vissuto un rapporto speciale con l’indimenticabile Nino Manfredi, suo compagno di set negli anni Settanta, per poi sposarsi con un famoso fotografo.

Ecco un ritratto della splendida Daniela Giordano.

Daniela Giordano, l’amore per il cinema e per Emilio

La carriera di Daniela Giordano era cominciata alla fine degli anni Sessanta, quando era stata eletta Miss Palermo nello storico locale “Sirenetta”. Fascia che le aveva spalancato subito le porte di Salsomaggiore Terme, per partecipare a Miss Italia, vinto nel 1966. Al concorso di Miss Europa, l’anno seguente, si era piazzata terza.

Grazie al sorriso disarmante, allo sguardo magnetico e al fisico statuario, Daniela Giordano, a soli 19 anni, aveva conquistato il titolo di più bella d’Italia e incuriosito alcuni dei registi più importanti del cinema internazionale.

Su tutti Dino Risi, che l’aveva voluta fortemente nella commedia Vedo nudo accanto a Nino Manfredi, con il quale era nata subito una grande intesa. Ma sono davvero tante, oltre 50, le pellicole che hanno visto protagonista Daniela Giordano.

L’amore per il cinema era, per lei, più forte della passione per la moda e le passerelle, nonostante molti stilisti se la contendessero per farla sfilare con i loro abiti. Daniela Giordano amava stare sul set, interpretare personaggi sempre diversi, provocare ma senza mai essere volgare.

Dall’esordio nel 1967 con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia come la bella Rosina ne I barbieri di Sicilia, aveva raggiunto l’apice del successo negli anni Settanta.

Aveva interpretato vari ruoli in film western, storici e nelle commedie sexy all’italiana, da Il lungo giorno del massacro, regia di Alberto Cardone (1968), a Quante volte… quella notte di Mario Bava (1972). Aveva anche preso parte al film Playboy e allo sceneggiato televisivo Le avventure del barone Von Trenck.

Il sito di Miss Italia ha voluto salutare Daniela Giordano con un bellissimo messaggio e una carrellata di foto, pubblicati anche sui propri profili social.

La malattia e gli ultimi anni di vita

Daniela Giordano era nata a Palermo nel 1948. L’addio alle scene era arrivato nel 1980, con il film Le segrete esperienze di Luca e Fanny di Roberto Girometti e Gérard Loubeau.

Per l’attrice era giunto il momento di dedicarsi solo a se stessa e al suo grande amore, il marito Emilio Latini, fotografo di star e personaggi di livello internazionale. I due non hanno avuto figli, ma la loro storia d’amore è durata oltre 30 anni.

Negli ultimi anni della sua vita. l’ex Miss Italia e attrice era tornata in Sicilia, per avvicinarsi alla parapsicologia e all’ufologia e per coltivare una nuova passione, quella per l’astrologia.

Nel 2015, dopo un lungo corteggiamento, la regista Valentina Gebbia era riuscita a convincerla a tornare sul set, come protagonista del suo nuovo film, Erba Celeste.

La malattia non le ha però dato scampo: Daniela si è spenta a 74 anni.

L’ex Miss Italia e attrice sarà cremata. Le sue ceneri saranno disperse nel mare di Mondello, dove viveva e dove la sua favola era cominciata nel lontano 1966.