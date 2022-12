Finale di Miss Italia 2022, dove andrà in onda e perché non la vedremo in tv

Fonte: ANSA Patrizia Mirigliani patron di Miss Italia: quando si terrà la finale 2022

È tutto pronto per la finale di Miss Italia 2022, ma non la vedremo in televisione: infatti il concorso non andrà in onda sui canali tradizionali, ma sarà possibile seguire la diretta streaming. La data da segnare in agenda, per scoprire quale sarà la reginetta di bellezza a vestire la corona di più bella del nostro Paese, è quella del 21 dicembre quando si dovrà scegliere tra le 21 concorrenti in gara.

Miss Italia 2022, dove vedremo la finale

Appuntamento al 21 dicembre con la finale di Miss Italia 2022, la rosa di concorrenti ammonta a 21 ragazze tra le quali verrà scelta la più bella del nostro Paese. Ma non si potrà assistere alla scelta in televisione, infatti l’appuntamento sarà visibile solamente in streaming. A condurre la serata il giornalista Salvo Sottile, per assistere alla diretta ci si dovrà connettere ai sui canali digitali del concorso a partire dalle 19: sito web, Facebook, YouTube, Instagram saranno le piattaforme dalle quali si potrà seguire lo show. Su Instagram le storie, invece, porteranno nel dietro le quinte del concorso a scoprire le emozioni delle finaliste.

La location è romana, ovvero il Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter’s, e in onore della città ospite una delle bellezze in gara è Miss Roma. Le candidate, arrivate a disputarsi il titolo, sono state scelte nel corso di una serie di selezioni regionali e poi sono approdate alle Prefinali a Fano nelle Marche. Ora arriva l’appuntamento speciale, durante il quale Zeudi di Palma, Miss Italia 2021, cederà la corona e lo scettro alla nuova reginetta di bellezza.

In merito a questo appuntamento la patron Patrizia Mirigliani, come si legge su Ansa, ha commentato: “È uno scenario, quello del 21 dicembre, di grande suggestione. È la finale di un’edizione che ci vede a testa alta: per il terzo anno consecutivo riusciamo a eleggere Miss Italia, senza mai fermarci, nonostante le difficoltà degli anni del Covid e delle varie vicissitudini che affliggono la nostra società. Le mie Miss stanno ancora una volta rappresentando la Bellezza dei Valori, claim di questa 83/a edizione di Miss Italia”.

Miss Italia 2022, perché non vedremo la finale in tv

Eppure c’è stato un momento in cui si pensava che la finale di Miss Italia 2022 sarebbe stata ospitata dal palinsesto televisivo della Rai. A rivelarlo era stata proprio la patron del concorso Patrizia Mirigliani, che aveva spiegato come fosse stata ventilata questa ipotesi, poi sfumata: “Avevamo in progetto di fare la finale di Miss Italia all’interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sulla Rai anche se non su Rai1 – aveva spiegato – sarebbe stata una buona occasione sia per Miss Italia che per la Rai, tra l’altro a costo zero quindi senza utilizzare i soldi del canone”. Ma alla fine l’ipotesi non si è concretizzata e Mirigliani non aveva nascosto l’amarezza: “Questa possibilità sulla Rai alla fine è stata negata, pare perché i valori del concorso non sono più in linea con o valori di oggi… Ma solo l’Italia ha questo preconcetto, che è segno di ignoranza”.

Aveva però promesso che il concorso non si sarebbe fermato. E così è stato, come dimostra l’appuntamento del 21 dicembre che sarà condotto dal giornalista Salvo Sottile.