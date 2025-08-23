Vanessa Zeneli esclusa dalle selezioni di Miss Italia: “Il nudo, per me, non è motivo di vergogna”

Vanessa Zeneli ha dovuto restituire la fascia vinta alle semifinali regionali, a causa di alcune foto di nudo. Per lei niente Miss Italia, ma non ci sta e parla di uno stalker

IPA Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia

Vanessa Zeneli, modella 25enne di Udine, ha conquistato la fascia e la corona della semifinale regionale di Miss Friuli-Venezia Giulia 2025, titolo che le avrebbe dato l’accesso al concorso principale e più ambito, quello di Miss Italia. Il condizionale è d’obbligo perché, come ha lei stessa dichiarato nelle ultime ore, gli organizzatori l’hanno esclusa dopo aver scoperto sul web immagini di nudo o sconvenienti” che violerebbero le rigide clausole del regolamento, di cui aveva già parlato la patron Patrizia Mirigliani.

Cosa dice il regolamento di Miss Italia

Andando più nel dettaglio, le nuove regole di Miss Italia prevedono strette più rigide per le partecipanti al concorso. Nel corso della puntata di Agorà Estate andata in onda lo scorso giovedì 14 agosto, la stessa Patrizia Mirigliani aveva annunciato di aver aggiunto qualcosa all’articolo 8 del regolamento per le ragazze in concorso: “Non detenere profili in siti web (come OnlyFans o simili) dove sia consentita o comunque praticata, liberamente o a pagamento, l’immissione e condivisione di contenuti cosiddetti ‘per adulti’ o comunque di carattere pornografico o scabroso “.

Le parole dell’avvocato

L’avvocato Piero Colli, che rappresenta Vanessa Zeneli, ha spiegato che la sua assistita ha ricevuto comunicazione dell’esclusione per violazione del regolamento il 5 agosto tramite mail: “Alla mia assistita è stata negata la continuazione del percorso (con tanto di restituzione della fascia) perché è stato violato l’articolo 8 del regolamento che vieta alle candidate di aver fatto foto di nudo, ma non si specifica che tipo di nudo, se artistico, erotico o altro”. Un comportamento che giudica “assurdo“: “In una competizione che fa del corpo la forma massima d’arte, lo stesso corpo viene inibito. È un atteggiamento fustigante e moralistico”.

“Avevamo anche valutato l’ipotesi di fare un ricorso urgente e inibire la manifestazione fino a quando non si fosse fatta chiarezza sull’esclusione di Vanessa, ma alla fine abbiamo deciso di continuare la nostra battaglia con molta energia dal punto di vista mediatico”, ha concluso.

La reazione di Vanessa Zeneli

E in effetti stanno mantenendo fede alla loro parola. Vanessa Zeneli si è espressa duramente sulla vicenda, spiegando che l’organizzatrice del concorso regionale era a conoscenza dei suoi scatti di nudo e che, dopo aver chiesto un chiarimento, si è mostrata con lei fredda e distaccata.

Ma ci sarebbe di più: “Ho uno stalker online da anni che ha segnalato via mail, sia a Miss Trieste sia a Miss Friuli, dei link che fanno riferimento a dei siti per adulti. Al loro interno ci sono delle mie foto di nudo estremamente ritoccate. In pratica le ha segnalate ai due concorsi a cui ho partecipato, scrivendo anche che sarei stata eliminata da Miss Italia, cosa che però non mi era ancora stata comunicata”. Stalker che sarebbe in procinto di denunciare.

“Negli ultimi giorni sono state fatte circolare delle mie foto private, senza il mio consenso e per di più pesantemente ritoccate – ha raccontato più nel dettaglio su Instagram -. Si tratta di un episodio grave, già affidato ai miei avvocati, perché nessuno ha il diritto di manipolare o diffondere immagini altrui in questo modo. Il nudo, per me, non è mai stato un tabù né un motivo di vergogna: può essere libertà, arte, espressione. Ma c’è una differenza enorme tra ciò che scelgo di condividere e ciò che viene abusivamente diffuso e alterato. Non mi lascerò definire da questa vicenda, perché non racconta chi sono io, ma solo la malizia di chi l’ha compiuta. (…) Il mio corpo e la mia immagine mi appartengono. E continueranno a raccontare me, non chi prova a manipolarli”.