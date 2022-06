Daniel Auteuil rapinato a Napoli, quanto vale il suo orologio di lusso

Fonte: IPA Daniel Auteuil, il valore dell'orologio rubato a Napoli

In questi giorni Napoli sta ospitando uno degli attori francesi più talentuosi, ovvero Daniel Auteuil, che purtroppo si è ritrovato a vivere una brutta avventura. In città per il suo spettacolo e per il Campania Teatro Festival, gli è stato rubato un orologio di lusso dal valore stellare.

L’attore francese è stato derubato del suo orologio Patek Philippe: l’episodio è accaduto a Napoli nel pomeriggio del 20 giugno. Fermo nel traffico della città, Daniel Auteuil è stato avvicinato da un uomo con il volto coperto. In base a quanto raccontato dai principali quotidiani, l’attore è stato minacciato e alla fine ha ceduto il suo orologio. Al momento, la polizia sta indagando sull’accaduto, servendosi anche delle telecamere di sorveglianza per comprendere la dinamica.

Patek Philippe è uno dei brand più importanti nel settore dell’orologeria: prestigio e lusso sono le sue caratteristiche principali, che rappresentano l’azienda da quasi duecento anni. La manifattura, di grande eleganza, è uno dei motivi per cui i suoi prodotti costano tanto: dal 1839, infatti, Patek Philippe realizza orologi seguendo l’antica tradizione ginevrina. Il modello rubato a Daniel Auteuil è uno dei più lussuosi, dal valore di ben 39 mila euro.

Le scuse del comune di Napoli e il commento di Daniel Auteuil

Il comune di Napoli ha voluto ovviamente accertarsi delle condizioni dell’attore francese – che per fortuna non ha riportato conseguenze fisiche. Oltre al comune, sono arrivate anche le scuse di Teresa Armato, l’assessore al Turismo. “Massima solidarietà, personale e della città”, ha dichiarato.

Hanno anche contattato telefonicamente l’attore, che ha voluto ringraziare l’ex rettore e l’assessore per “la vicinanza e l’affetto dimostrato dal sindaco, dall’amministrazione e dall’intera città”. Durante la chiamata, l’artista ha quasi “minimizzato” la faccenda, e ha commentato con “episodi del genere possono accadere in tutte le parti del mondo”, contrastando in questo modo il pregiudizio.

Per sostenere l’attore, l’assessore Armato ha poi voluto raggiungerlo al Mercadante, dove ha voluto fare un dono all’attore, che è rimasto molto colpito dalla gentilezza. Gli è stato regalato uno swatch della collezione dell’assessore con le immagini di Napoli, per ricordare il bello della città. Oltre a esserne felice, Auteuil ha commentato con “Genial“.

Perché Daniel Auteuil è a Napoli: il suo spettacolo

L’attore francese, che ha compiuto 72 anni lo scorso gennaio, aveva in programma il 21 giugno lo spettacolo Déjeuner en l’air al teatro Mercadante di Napoli: uno show davvero incredibile, in cui ha cantato i versi di uno dei poeti più importanti – Jean-Paul Toulet – e in cui è stato accompagnato in sottofondo da pianista e chitarrista.

Oltre a essere uno degli attori di più grande talento del cinema francese, è anche un registra, scrittore e musicista, e abbiamo avuto modo di vederlo in tanti film, tra cui Sostiene Pereira, del regista italiano Roberto Faenza. Grazie alla sua bravura, ha anche vinto un David di Donatello nel 1993 come Miglior Attore Straniero per Un cuore in inverno. Ha collezionato vari successi nel corso della sua vita: ha ottenuto anche il César, che è paragonabile alla Cerimonia degli Oscar per il cinema francese.