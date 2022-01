Damiano David, la foto inedita con Giorgia Soleri: gli auguri speciali

Damiano dei Måneskin, icona di stile 2021: 10 look leggendari

Uno scatto inedito e dolcissimo quello pubblicato tra le storie di Damiano David in occasione del compleanno di Giorgia Soleri: il frontman dei Måneskin, nonostante la riservatezza che lo contraddistingue, ha deciso di condividere con i suoi follower una foto che lo ritrae felice con la sua fidanzata.

Damiano David, lo scatto dolcissimo con Giorgia Soleri

Scatenato e sfrontato sul palco, estremamente riservato quando riguarda la sua vita privata, Damiano David non ha mai voluto mettere la sua relazione sotto i riflettori. Eppure ogni tanto, tra una storia e l’altra, su Instagram fa capolino qualche accenno alla sua fidanzata Giorgia Soleri: è quello che è successo nelle scorse ore, quando il giovane cantante dei Måneskin ha deciso di pubblicare un selfie allo specchio con la ragazza.

Elegantissimi – forse in procinto di andare a festeggiare il compleanno di lei – e sorridenti, Damiano ha accompagnato all’inedito scatto le parole “Auguri Pape”, con accanto un cuore rosso. Una foto che mostra tutta la tenerezza di una giovane coppia, che fa ancora più “rumore” se pensiamo alla discrezione dell’artista, restio a dare in pasto dettagli della sua vita privata.

Damiano David, la storia d’amore con Giorgia Soleri

Fino a poco tempo fa, non si conosceva nessun dettaglio sulla vita sentimentale di Damiano: dopo la lunga storia d’amore con Lucrezia Petracca, terminata qualche tempo fa, si è spesso chiacchierato sui possibili flirt e storie del giovane cantante, che secondo i gossip – sempre smentiti – avrebbe avuto anche una love story con Victoria De Angelis, sua compagna di band.

Ma è stato proprio lui a sciogliere ogni dubbio, pubblicando – sempre su Instagram ça va sans dire – uno scatto in cui abbracciava la Soleri. A corredo della foto, dolcissima, le parole “Dopo quattro anni si può dire o no?”, che hanno svelato anche da quanto tempo i due stanno insieme.

La loro storia d’amore è stata tenuta al sicuro da gossip e pettegolezzi fino a qualche tempo fa, quando Damiano ha scelto di uscire allo scoperto e vivere alla luce del sole la sua bellissima storia d’amore con Giorgia. Il cantante romano e la modella hanno anche dovuto affrontare una lunga lontananza, perché la Soleri è di Milano. Poi ha scelto di avvicinarsi a Damiano (e di investire sulla propria carriera professionale), trasferendosi a Roma, per poi andare a convivere.

Era stata la stessa influencer – la Soleri è infatti una vera e propria fonte di ispirazione per le ragazze di oggi – a lanciare sul suo profilo un indizio sulla convivenza con il suo fidanzato, rispondendo qualche tempo fa alle domande dei fan. “Ho amato vivere da sola e infatti l’ho fatto per sei anni. Ma ora basta”, aveva scritto, facendo chiaramente intendere che che l’amore con Damiano stesse andando talmente bene da cercare casa insieme.

Sebbene la giovane età, i due hanno dimostrato in più di un’occasione quanto tengano l’uno all’altra, sostenendosi a vicenda (anche sui social). Nel frattempo, solo qualche settimana fa, hanno dato prova di avere un cuore grande, compiendo un gesto meraviglioso: hanno voluto dare una mano per la ricostruzione dell’oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna, recentemente distrutta da un incendio.