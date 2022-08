Cristina Marino in bikini su Instagram: ritratto d’amore con Luca Argentero

Fonte: IPA Argentero e Cristina Marino a Montecarlo, il bacio più bello (con abito mozzafiato a schiena nuda)

Cristina Marino e Luca Argentero hanno scelto la Sicilia per la loro vacanza estiva: stanno anche soggiornando in una delle strutture più prestigiose dell’isola, proprio in una villa privata. Tra tenerezze e amore, c’è spazio anche per qualche condivisione su Instagram: una foto in bikini, un ritratto della spiaggia e un selfie (pieno d’amore) tra marito e moglie, per una vacanza rilassante in piena regola all’insegna della famiglia.

Cristina Marino e Luca Argentero, la vacanza in Sicilia

Per Luca Argentero e Cristina Marino, l’estate sta continuando. Per la tappa in Sicilia, hanno optato per un soggiorno nel Rocco Forte Private Villas, per un totale di più di 4000 euro a notte, con vista mozzafiato sul mar Mediterraneo e una piscina. Naturalmente c’è anche la piccola Nina Speranza, di due anni: i genitori, come sempre, hanno scelto di proteggere la sua privacy e di condividere delle foto in cui la bimba si vede solo di spalle.

Dopo la vacanza a Forte dei Marmi, in cui i paparazzi hanno messo a dura prova la pazienza dell’attore – che si è duramente spazientito – finalmente un po’ di pace per i genitori e di relax, ammirando le bellezze siciliane. In un contesto tanto pacifico, hanno deciso di condividere qualche scatto su Instagram: il ritratto d’amore tra Argentero e la Marino è semplicemente splendido.

Il bikini di Cristina Marino: come si tiene in forma

Oltre alla foto di coppia, Cristina Marino ha deciso di condividere una foto meravigliosa: il suo bikini bianco. Un fisico invidiabile, che richiede tanti sacrifici e piccoli segreti, che ha condiviso con OK Salute e Benessere: ha inventato un metodo per rimanere in forma, Befancyfit, che si incentra sull’allenamento e su un regime alimentare ben preciso, in cui è comunque possibile sgarrare.

La sua filosofia di vita? “Amarsi permette di amare”, e non potremmo essere più che d’accordo. “Prendersi cura di se stesse, creare una nuova quotidianità”. L’allenamento è un appuntamento imperdibile. Nella foto in bikini condivisa su Instagram, non possiamo fare a meno di notare la perfetta forma fisica (e l’abbronzatura che risalta grazie al colore del costume): davvero meravigliosa.

Il desiderio di un secondo figlio

Vacanze rilassanti, baci romantici e tanta voglia di pensare a un secondo figlio. I due attori, che sono già genitori di Nina Speranza, sarebbero pronti ad allargare la famiglia. Il desiderio è stato espresso al magazine Confidenze, ed è stata proprio la Marino ad anticipare che probabilmente daranno presto un annuncio speciale. “Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose”.

Il 5 giugno 2021 la coppia ha detto “Sì” a Città della Pieve, dopo ben cinque anni di fidanzamento. Cristina Marino e Luca Argentero hanno avuto quel che si definisce un “colpo di fulmine”: da quando si sono visti, conosciuti e frequentati, non si sono più lasciati. Dopo la nascita di Nina, le priorità sono cambiate: al primo posto c’è la famiglia. Tanto che, nonostante il successo raggiunto con Doc – Nelle tue mani, Argentero ha anticipato al programma televisivo Ti sento che potrebbe lasciare il cinema e la televisione. “Sì, mi piacerebbe. Ormai sento di aver fatto tutto“.