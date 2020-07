editato in: da

Si intitola Così è la vita il nuovo programma di Francesca Fialdini che andrà in onda tutte le domeniche alle 20.30 dal 5 luglio per ben sei settimane. La giornalista, dopo il successo di Da noi a ruota libera, ha deciso di iniziare una nuova avventura: uno show in cui racconterà storie quotidiane, fra emozioni e riflessioni.

2In questo periodo così difficile – ha spiegato la Rai in un comunicato stampa in cui presenta lo show – abbiamo riscoperto la bellezza delle piccole cose quotidiane, semplici, essenziali. Tra queste c’è la voglia di condividere i propri racconti: le nostre vite sono diverse l’una dall’altra, ma sono anche legate da uno stesso filo rosso che ci unisce, perché la storia di ognuno di noi è la storia di tutti gli italiani. Così è la vita, fatta di piccoli momenti straordinari da condividere: amori travolgenti, avventure, nostalgia, allegria, difficoltà e ostacoli da superare. Il nostro patrimonio culturale siamo noi, con le nostre storie, i nostri ricordi, le nostre emozioni”.

“In ogni episodio – si legge ancora – varie coppie, di età diversa, raccontano dalle loro case un momento importante della loro vita, seguendo il tema della puntata: “Il colpo di fulmine”, “Non è mai troppo tardi”, “Matrimoni all’italiana”, “Gli ostacoli del cuore”, “Travagli e dolci attese”, “Le regole dell’attrazione”. Un collage di aneddoti che ritrae le mille sfaccettature di ogni tematica. Francesca Fialdini tiene le fila del racconto tra emozioni, ricordi, aneddoti. Ogni volta che le diverse coppie raccontano una storia, è infatti come se aprissero la finestra della loro casa, della loro vita, dei loro momenti ordinari e, a volte, straordinari”.

Giornalista di successo e conduttrice, Francesca Fialdini è riuscita a costruirsi una soldi carriera, scegliendo sempre programmi di grande spessore. Qualche tempo fa, dopo l’addio di Caterina Balivo a Vieni da Me, si era parlato di una sua conduzione dello show. Un’ipotesi mai confermata che si unisce alle numerose indiscrezioni sul futuro della presentatrice partenopea. Dopo la fine della trasmissione di Rai Uno infatti non è ancora chiaro quale sarà il destino di Caterina Balivo che aveva affermato di volersi dedicare a nuovi progetti e sfide lavorative inedite.