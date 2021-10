Cosa vedere su Netflix a ottobre 2021: tutte le novità

Netflix non delude le aspettative dei suoi abbonati: a ottobre infatti sono previste tante nuove uscite tra film e serie (originali e non) che potranno tenervi compagnia durante le serate autunnali.

Le serie tv da vedere su Netflix a ottobre

Sono tante le novità su Netflix per il mese di ottobre 2021 che, come sempre, prevede sulla piattaforma streaming contenuti originali e in esclusiva. Per gli appassionati della celebre serie, sarà disponile la terza e attesissima stagione di You (15 ottobre), che racconta il matrimonio – solo all’apparenza felice – di Joe e Love. La coppia si trasferirà nella soleggiata comunità di Madre Linda nella California del Nord: riuscirà il protagonista a tenere a bada l’impulsività della moglie e dei suoi desideri più nascosti?

Per tutti i nostalgici degli anni Novanta, imperdibile l’appuntamento con Seinfeld (1 ottobre): ambientato in un appartamento dell’Upper West Side a New York, lo show racconta le vicende di Jerry Seinfeld e gli amici di Jerry, tra cui George Costanza, Elaine Benes e Cosmo Kramer.

Per gli amanti delle commedie leggere e divertenti è in arrivo Pretty smart (8 ottobre): protagonista della serie è Chelsea, una studentessa di Harvard che, a causa delle rottura con il fidanzato, decide di andare a vivere a Los Angeles dalla sorella Claire. Qui incontrerà i suoi coinquilini, un po’ sopra le righe e con abitudini decisamente diverse dalle sue.

Da non perdere anche la seconda stagione di Locke & Key (22 ottobre) e il rilascio delle nove stagioni di The Office (23 ottobre), da vedere assolutamente in lingua originale.

Film da vedere su Netflix a ottobre

Anche i titoli dei film in arrivo su Netflix sono perfetti per accontentare i gusti di tutti gli spettatori. Da non perdere assolutamente Mio fratello, mia sorella, (8 ottobre) con Alessandro Preziosi, Claudia Pandolfi e Ludovica Martino, questo film è incentrato sulla vita di Nik e Tesla, due fratelli che dopo la morte del padre si trovano a vivere sotto lo stesso tetto, con i figli di lei.

Per gli appassionati di thriller, quello che fa per voi è il film The Guilty (1 ottobre), la storia di tutto ciò che di incredibile, sconcertante e sconvolgente accade una mattina dopo che un operatore del 911 riceve una telefonata da una persona in grave pericolo.

Infine, un titolo imperdibile per gli amanti della Principessa Diana e dei musical: si tratta appunto di Diana: il musical, che sarà presentato in un’anteprima speciale su Netflix il 1 ottobre prima di tornare a Broadway nelle prossime settimane.