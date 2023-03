Uno degli attori più sexy del mondo irriconoscibile: chi è?

Fonte: IPA Colin Farrell nei panni de "Il pinguino"

Per fortuna che si tratta di “trucco e parrucco” cinematografico, perché vedere uno dei sex symbol assoluti di Hollywood, pelato, imbolsito e totalmente irriconoscibile sul set del suo nuovo film, fa davvero male. La pellicola in questione è The Penguin, spin-off di The Batman del 2022, incentrata sul personaggio Oswald Cobblepot.

Per fortuna che terminate le riprese, tornerà nei suoi (sexy) panni abitali, per buona pace di tutte le sue fa. Stiamo parlando di Colin Farrell, il bello e tenebroso irlandese di Hollywood, con qualche trascorso burrascoso alle spalle.

D’altronde Colin lo aveva (pre)detto: “Il trucco vi lascerà senza parole, è ancora meglio di The Batman“.

Il Pinguino, alter ego di Oswald Chesterfield Cobblepot, è un personaggio dei fumetti DC Comics creato da Bob Kane e Bill Finger. Si tratta di un criminale, tra i principali e più famosi nemici di Batman. Compare per la prima volta nel dicembre 1941 su Detective Comics n 58.

Pur non avendo ancora una data di uscita precisa, The Penguin arriverà su HBO Max nel 2024 ed espanderà ulteriormente l’universo di The Batman di Matt Reeves prima del suo sequel con Robert Pattinson.