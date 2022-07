Clizia Incorvaia lontana dai figli, ha di nuovo il Covid: “Mi mancano i vostri sorrisi”

Fonte: IPA Clizia Incorvaia

Queste calde settimane d’estate portano con loro una brutta notizia: molte persone stanno affrontando una nuova ondata di Covid, e tra queste c’è anche Clizia Incorvaia. L’influencer aveva già contratto il virus pochi mesi fa, quando era ancora in dolce attesa, ma questo non l’ha protetta dal cadere nuovamente vittima della malattia. E stavolta non può restare vicina ai suoi bimbi, che per fortuna sono risultati negativi.

Clizia Incorvaia, il messaggio d’amore per i figli

Cosa c’è di più difficile per una mamma, se non essere separata (anche se solo per qualche giorno) dai suoi bambini? Clizia Incorvaia sta vivendo proprio ora la sofferenza per il distacco da Nina e dal piccolo Gabriele, visto che è costretta all’isolamento dopo aver scoperto di essere nuovamente positiva al Covid. Lo ha rivelato lei stessa su Instagram, condividendo un bellissimo messaggio d’amore per i figli in queste ore di distanza: “Mi mancano i vostri sorrisi, mi mancate amori della mamma!” – ha scritto sui social – “Siamo isolati perché risultati positivi al Covid. Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza”.

Ad accompagnare queste tenere parole, una serie di foto meravigliose che incarnano l’amore materno: Clizia ha voluto condividere qualche istante delle ultime settimane che ha trascorso in famiglia, assieme alla primogenita Nina (nata dalla sua precedente relazione con Francesco Sarcina) e al nuovo arrivato, il piccolo Gabriele. Se per la mamma questi sono momenti delicati, si può sicuramente dire altrettanto per i bambini, che finora non sono mai stati abituati a rinunciare ai caldi abbracci e ai confortanti baci dei loro genitori.

Senza contare che, a quanto pare, stavolta anche Paolo Ciavarro si è ammalato. Sebbene quest’ultimo abbia deciso di mantenere il silenzio social (almeno per il momento), le parole della Incorvaia lasciano intendere che anche lui sia in isolamento. A confermare i sospetti è di nuovo Clizia, che tra le sue storie di Instagram ha scritto: “Scusate l’assenza, leggo i migliaia di messaggi di preoccupazione, ragazzi, e vi ringrazio. Siete una family virtuale meravigliosa. Ho, anzi abbiamo contratto il Covid. Appena starò e staremo meglio ritorneremo più forti di prima”.

Clizia Incorvaia, la sua esperienza con il Covid

Nelle ultime settimane stiamo rivivendo una recrudescenza del Covid, soprattutto a causa della nuova variante Omicron 5 che pare essere molto contagiosa – tanto che i virologi hanno già lanciato l’allarme chiedendo addirittura il rinvio di alcuni eventi importanti, come il concerto dei Måneskin. Purtroppo, Clizia Incorvaia ha contratto nuovamente la malattia, e a quanto pare in maniera sintomatica. Le era già successo lo scorso dicembre, proprio sotto le feste di Natale, mentre era incinta di Gabriele. In quell’occasione, sia lei che la figlia Nina erano risultate positive.

Paolo l’aveva scampata, e si era messo a completa disposizione della sua famiglia per far sì che Clizia e Nina vivessero quel momento in piena serenità, occupandosi di qualsiasi loro esigenza. Un uomo premurosissimo, che l’influencer aveva poi ampiamente lodato per questa sua dedizione, segno di un grande amore. Stavolta però anche lui si è ammalato, proprio ora che i bimbi sono raddoppiati e c’è bisogno di un aiuto in più. Probabilmente sarà nonna Eleonora Giorgi a dare una mano, visto il bellissimo rapporto di complicità che la lega alla famiglia.