Claudio Lippi: “Io e Kerima siamo tornati insieme”. E svela il suo più grande pentimento

Claudio Lippi, volto amatissimo della tv, si è confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della sua lunga carriera, dei no pronunciati durante il suo percorso e dei suoi rimpianti. Ma ha anche dedicato delle parole bellissime alla moglie Kerima, alla quale si è riavvicinato dopo una lunga crisi e un divorzio.

Claudio Lippi, l’amore con Kerima (che non si è mai spento)

Oggi Claudio Lippi si ritiene una persona serena, felice di essere marito, padre e nonno. La sua carriera è stata ricca di soddisfazioni, ma anche piena di insidie, di cadute e risalite: un vero e proprio percorso a ostacoli, che ha visto al suo fianco una donna, la moglie Kerima Simula, a cui oggi è legato più che mai.

Ne ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove il conduttore televisivo si è raccontato a 360 gradi, tra delusioni, grandi successi e l’amore per la donna che gli è stata accanto: “Io e mia moglie, dopo un periodo di crisi, siamo ritornati insieme. È stata lei stessa a volerlo, perché sotto una scorza dura c’è una donna comprensiva e attenta. E poi io sono un uomo che nella vita ha perso tutto due volte. Oggi sorrido a tutti, anche a chi mi vuole male. È la mia forza“.

Dopo aver avuto la figlia Federica i due divorziarono, mettendo la parola fine al loro matrimonio dopo soli cinque anni di vita insieme. Il destino però aveva altri piani per loro: Claudio e Kerima erano legati da un sentimento profondo, che neanche la lontananza è riuscita a spezzare. I due infatti si sono risposati alla presenza della figlia, suggellando di nuovo il loro amore: “Questa donna ha saputo non parlar male mai di me alla figlia. Non ho parole per dirle ogni giorno grazie”, aveva raccontato qualche tempo fa a Vieni da me.

Claudio Lippi, il suo più grande rimpianto

La carriera di Claudio Lippi è stata segnata da grandi successi e da qualche caduta: non ha mai avuto paura di dire dei no, coerentemente col suo percorso (“Ho rifiutato L’isola dei famosi e il Grande Fratello (…) Non fanno per me. Senza contare che io ho quattro bypass addosso”, ha detto al Corriere), ha lavorato duramente per ripagare i debiti del padre e “i pasticci finanziari” causati da un agente-avvocato che fece investimenti sbagliati, senza mai guardarsi indietro.

Anche quando rinunciò a Buona Domenica, nel lontano 2006, che lasciò dopo solo cinque puntate dall’inizio della stagione e che gli costò la sua carriera sul piccolo schermo.

Eppure c’è qualcosa di cui si pente, un grande rimpianto a cui ancora oggi ripensa: “Forse non avrei dovuto smettere di cantare – ha raccontato alle pagine del giornale -. Ma negli anni Settanta sentii che le cose stavano cambiando: arrivavano i cantautori, io ero un interprete, ero un’altra cosa. Mi sentii superato. Allora mi misi a fare altro (…) Così arrivò la televisione. Un po’ per caso, un po’ perché qualcuno ha creduto nel mio talento”.