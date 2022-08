“Claudia Cardinale ricoverata contro la sua volontà”. Il silenzio e l’assenza dell’attrice

Fonte: IPA Claudia Cardinale ricoverata contro la sua volontà in Francia

Claudia Cardinale, tra le attrici più significative della storia del cinema, sarebbe stata ricoverata contro la sua volontà in una casa di riposo in Francia. Per il momento non c’è alcuna conferma, ma è vero che l’attrice 84enne sta osservando un periodo di silenzio piuttosto lungo. Da tempo non la vediamo partecipare agli eventi pubblici. A condividere l’indiscrezione è stata un’amica dell’attrice: la Cardinale non sarebbe più nel suo appartamento parigino.

Claudia Cardinale ricoverata in una casa di riposo in Francia

La notizia è stata riportata da Dagospia: “Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino“. L’attrice sarebbe stata portata in una clinica, contro la sua volontà. Non sappiamo cosa stia succedendo a una delle icone del cinema italiano, anche perché l’indiscrezione è giunta dopo che un’amica romana ha dato l’allarme. Dall’attrice o dal suo staff, nessuna conferma né smentita, almeno per il momento.

La Cardinale è assente dalle scene da tempo. E proprio il suo silenzio non fa presagire delle notizie positive. Sessant’anni di carriera, in cui ha esplorato quasi tutti i generi cinematografici, in cui si è mostrata non solo sul grande schermo, ma ha dato prova della sua incredibile voce. Si è sempre impegnata e battuta per sostenere i diritti dei più deboli. Ma il suo stato di salute, al momento, è in dubbio. Tuttavia, in mancanza di dichiarazioni ufficiali, è difficile comprendere come stia davvero e soprattutto dove sia al momento.

L’apparizione a Tunisi

Una delle ultime apparizioni pubbliche di Claudia Cardinale risale a maggio del 2022, quando si è recata a Tunisi, per una cerimonia importante: le è stata dedicata una strada a La Goulette. “Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia”, aveva dichiarato l’attrice. Da allora, sembra quasi che si sia chiusa in se stessa, e ciò ha contribuito ad alimentare il mistero sulle sue condizioni.

Il suo legame con la Tunisia è sempre stato molto forte: nel 1957, è stata eletta come “L’italiana più bella della Tunisia”, e l’attrice stessa ha ammesso di conservare molte cose del Paese, come i paesaggi, la gente, l’apertura e il senso di ospitalità. Di certo, l’indiscrezione ci fa “male”: la Cardinale, che è sempre stata nota non solo per il suo talento, ma anche per la sua incredibile bellezza – descritta spesso come delicata e inquietante allo stesso tempo – è un gigante del nostro Paese. Uno di quei “mostri sacri” che hanno contribuito a rendere grande l’Italia nel mondo.

Il silenzio dell’attrice

Quello che preoccupa i suoi fan e che influisce sulla situazione è di certo il silenzio dell’attrice. Nessuna parola ad oggi, non solo legata alla vicenda: l’assenza della Cardinale dalla scena pubblica si fa sentire. Diva irraggiungibile, “la più bella invenzione italiana dopo gli spaghetti” – così l’aveva definita David Niven – è un modello, fonte di ispirazione, come attrice e come essere umano. La speranza è che si possano presto ricevere delle notizie in merito, sperando in una smentita da parte dello staff o dell’artista stessa.