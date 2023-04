Clarissa Marchese, è nato il secondo figlio: il tenero annuncio su Instagram

Fonte: IPA Clarissa Marchese mamma-bis: l'annuncio

La famiglia di Clarissa Marchese è stata travolta in queste ore da una gioia irrefrenabile e colma di emozioni. L’ex Miss Italia ha infatti dato alla luce Christian, il secondo figlio nato dalla romantica storia d’amore con il marito Federico Gregucci. La coppia non ha tardato a condividere sui social tutte le emozioni per l’arrivo del bebè in famiglia. Su Instagram, in particolare, è un tenero video, che ritrae anche la primogenita Arya, ad annunciare al mondo l’arrivo di una nuova vita.

Gioia incontenibile nella famiglia di Clarissa Marchese. Dopo la sua partecipazione nel 2016 a Uomini e donne, dove ha incontrato l’amore della sua vita Federico Gregucci, l’ex Miss Italia ha vissuto un crescendo di emozioni al fianco di colui con il quale, ora, è diventata per la seconda volta mamma. Nelle scorse ore, infatti, è nato il piccolo Christian, il secondogenito della coppia dopo la nascita di Arya nel 2020. L’annuncio è arrivato per mezzo Instagram da parte di entrambi i genitori, con Clarissa che ha voluto scrivere un tenero messaggio al bebè.

“E quando pensi che non si possa amare più di così, diventi mamma per la seconda volta. Benvenuto al mondo Christian. La sorellina, papà e mamma ti amano alla follia”, le parole dell’ex tronista. E, a corredo, ha condiviso un dolcissimo video in bianco e nero che ritrae la primogenita Arya accanto al fratellino, che viene da lei affettuosamente accarezzato. Anche Federico Gregucci ha condiviso il medesimo video sul proprio profilo Instagram, scrivendo: “Tutto l’amore di Arya per il suo fratellino”.

Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti dalla coppia sotto i rispettivi post, inondati dall’affetto degli amici e dei loro numerosissimi followers.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci: il loro amore dopo “Uomini e donne”

Quella tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci è una delle più belle storie d’amore sbocciate a Uomini e donne. Fu proprio il dating show condotto da Maria De Filippi a farli conoscere. Fu la Marchese ad accogliere la chiamata della redazione per l’edizione del 2016, in cui fu protagonista nel ruolo di tronista. Due anni prima, nel 2014, aveva conosciuto il grandissimo successo con la vittoria alla 75° edizione di Miss Italia. Nel giro di pochi anni, dunque, la sua vita è decisamente cambiata.

Il colpo di fulmine con Federico Gregucci è arrivato a Uomini e donne: la coppia approfondì la conoscenza sino alla decisione della tronista, che scelse di uscire dal programma mano nella mano con il corteggiatore. Da quel momento i due non si sono mai più separati e, anno dopo anno, hanno costruito la propria famiglia. Nel 2019 sono convolati a nozze, mentre l’anno successivo hanno dato alla luce il primo frutto del loro amore, la piccola Arya.

Il desiderio di allargare la famiglia, però, non si è affatto esaurito. Lo scorso ottobre l’ex tronista ha infatti annunciato su Instagram di essere in dolce attesa. Ora la coppia festeggia il piccolo Christian e la felicità in famiglia è immensa: per i genitori, che sono al settimo cielo, e anche per Arya, che ha dato il benvenuto ad uno splendido fratellino.