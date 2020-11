Christian De Sica: “Anche io colpito dal Covid”

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Christian De Sica rivela di essere risultato positivo al Covid-19 e di aver combattuto contro il virus. “Il maledetto Covid 19 ha colpito anche me – ha confessato l’attore in un’intervista al Messaggero -. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”.

L’attore 69enne ha raccontato la sua esperienza e la voglia di guardare avanti, nonostante tutto. “Io sono alle soglie dei 70, ho sconfitto il Covid e ho una grande fiducia nel futuro – ha detto -. Voglio morire giocando con un trenino […] In situazioni come questa bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora sto bene. Ma ricordo a tutti che il virus è una bruttissima bestia da cui bisogna difendersi”. L’attore presto presenterà il nuovo film Natale su Marte in cui recita, ancora una volta, accanto a Massimo Boldi.

Christian ha confessato che, in questo periodo così difficile, trascorrerà il Natale con pochi parenti stretti a Roma. Accanto a lui la moglie Silvia Verdone e i figli Brando e Maria Rosa. Anche se non ha nascosto una certa amarezza: “Le cose vanno male – ha spiegato -. Nel cinema non paga quasi più nessuno. Non parlo per me che ho dei produttori corretti, ma per le centinaia di lavoratori dello spettacolo che, per colpa della pandemia, si sono ritrovati senza lavoro”.

Christian De Sica si aggiunge alla lista, ormai lunghissima, dei vip che hanno contratto il Coronavirus. Accanto a lui Carlo Conti, conduttore di Tale e Quale Show, che è stato ricoverato in ospedale e di recente ha annunciato di essere stato dimesso. Hanno lottato contro il Covid anche Gerry Scotti, Mara Maionchi, Marracash e Federica Pellegrini. Fra i vip che di recente hanno annunciato di essere risultati positivi al tampone c’è Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. “Sto molto meglio – ha spiegato l’inviata di Ogni Mattina, che su Instagram tiene aggiornati i fan sulle sue condizioni -. Questo virus ci insegna che non si sa mai quindi starò tranquilla ancora per un po’”.