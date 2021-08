Chiellini e Bonucci, vacanze in Sardegna: teneri papà e compagni innamorati

editato in: da

Azzurri in vacanza, le foto dei Campioni d’Europa tra mare e relax

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci vanno oltre il calcio: la forte amicizia che li lega è davvero speciale. I due azzurri hanno festeggiato la vittoria a Euro 2020 e si stanno godendo una (lunghissima) vacanza in Sardegna. Sono dei veri e propri super papà per l’occasione, oltre che due mariti innamorati delle loro mogli. Due eroi azzurri, con il loro meritato riposo.

Stanno soggiornando al Forte Village in Sardegna: tra sole, mare e ovviamente chiacchiere (delle mogli), Leo e Giorgio si mostrano sorridenti, felici e soprattutto rilassati. Come potrebbe non essere altrimenti dopo la vittoria a Euro 2020, nella finale epocale contro l’Inghilterra?

Le sfegatate del calcio sapranno di certo che Bonucci e Chiellini non giocano insieme solo nella Nazionale Italiana, ma anche nella Juventus. Il loro rapporto si è consolidato nel tempo, un legame che però va oltre il campo da calcio, gli allenamenti, gli incontri sportivi. Soprattutto, “Bonny e Chiello” sono due amici, veri, che si sostengono a vicenda e che adorano trascorrere del tempo insieme.

Dai momenti di gioco che abbiamo avuto modo di vedere sulle loro storie su Instagram, Leo si sta dedicando ai bimbi, tra tuffi e nuotate, mentre Giorgio ama costruire dei castelli di sabbia. Ovviamente, con loro sono presenti le mogli: Carolina Bonistalli, che è sposata con Chiellini dal 2014, e Martina Maccari, coniuge di Bonucci dal 2011. Le due sono amiche e, secondo gli scoop di Oggi, stanno passando il loro tempo tra una chiacchiera e l’altra. E in compagnia di (niente poco di meno) che Alena Seredova, la ex di Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus.

In un lussuoso resort della Sardegna – con paesaggi da cartolina e mare mozzafiato – Bonucci e Chiellini si stanno divertendo, costruendo ricordi preziosi. Sempre insieme, in campo e in vacanza, alla ricerca di vittorie, di trofei da portare a casa, ma non solo: di un’amicizia che fa sorridere e che riscalda il cuore. Con loro, oltretutto, è anche presente Barella, un’altra maglia azzurra della Nazionale che ci ha condotte alla vittoria. Che dire: il calcio non è solo sport, ma anche (tenera) amicizia.