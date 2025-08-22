Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Chiara Giallonardo è diventata finalmente mamma. La conduttrice ha partorito e ha annunciato la nascita della prima figlia sui social. Una gioia grandissima per il volto di Linea Verde, che durante i mesi della gravidanza è stata duramente criticata per la scelta di allargare la famiglia dopo gli anta.

Chiara Giallonardo ha partorito, è nata Vittoria

Chiara Giallonardo ha annunciato la nascita della sua bambina su Instagram, dove ha postato lo scatto del fiocco nascita. La piccola è stata chiamata Vittoria. Un nome che nasconde significato profondo vista la gravidanza tardiva della neo mamma.

La Giallonardo, insieme al compagno Carlo, era indecisa anche tra Flavia e Rosa ma alla fine ha optato per Vittoria, un nome di origine latina che da qualche anno sta piacendo sempre di più ai genitori italiani.

“Oggi è nata Vittoria. Che altro? Il cuore ci scoppia di gioia“, ha fatto sapere la Giallonardo. La piccola è dunque nata il 21 agosto ma al momento non ci sono ulteriori dettagli a riguardo.

Molto probabilmente la presentatrice ne parlerà presto in tv, magari a La volta buona di Caterina Balivo, dove lo scorso inverno ha annunciato la gravidanza e dove è stata spesso ospite col pancione.

La sua gravidanza è stata molto criticata ma la Giallonardo si è sempre difesa con le unghie e con i denti, rivendicando il suo diritto ad essere felice. “Ognuno ha la propria storia, non devo giustificarmi”, ha ribadito con veemenza, dando così coraggio anche a chi sta attraversando un percorso simile al suo.

Soprattutto a chi non riesce a diventare genitore superata la soglia dei quarant’anni: “Tante donne hanno ritrovato la speranza ascoltando la mia storia”, ha dichiarato.

La piccola Vittoria è il regalo di compleanno più bello per Chiara Giallonardo, che tra qualche giorno, più precisamente il prossimo 28 agosto, compirà 46 anni.

Chi è Chiara Giallonardo

Chiara Giallonardo è una conduttrice e giornalista molto apprezzata, nota al grande pubblico soprattutto per Linea Verde. La sua carriera l’ha però vista muovere i primi passi nel mondo della moda. Ha lavorato infatti sia in Italia che all’estero ed è stata tra le finaliste di Miss Italia 1996. Il tutto portando avanti gli studi in Sociologia.

La grande svolta per lei è giunta proprio sul palco del concorso di bellezza. A notarla fu il regista Dino Risi, che l’ha poi voluta per recitare nel film per la televisione, Le ragazze di Miss Italia. In seguito ha poi lavorati a differenti show, da La domenica sportiva a Mezzogiorno in famiglia, fino a Linea verde e al suo programma radiofonico attuale.

La Giallonardo è da tempo legata ad un uomo di nome Carlo, di cui si conosce ben poco. Solo che è sette anni più grande della conduttrice. L’uomo è molto riservato, Chiara ha rivelato che il suo compagno non ha neppure la foto profilo su WhatsApp.

“Per dieci anni sono stata in giro per il mondo con Linea Verde e non era il momento giusto per un figlio. Poi bisogna anche trovare la persona giusta e ora l’ho trovata”, ha confidato la neo mamma in televisione.