Fonte: IPA Chiara Giallonardo è incinta a 46 anni: l'emozione della prima gravidanza

Chiara Giallonardo è una ben nota conduttrice radiofonica, giunta nello studio de La Volta Buona perché incinta della sua prima figlia a 46 anni. Un vero e proprio annuncio pubblico, ha spiegato: “Non si può più nascondere. Non lo sapeva nessuno ma sono appena entrata nel settimo mese”.

Chi è Chiara Giallonardo

Chiara Giallonardo è una conduttrice molto apprezzata, nota al grande pubblico soprattutto per Linea Verde. La sua carriera l’ha però vista muovere i primi passi nel mondo della moda. Ha lavorato infatti sia in Italia che all’estero ed è stata tra le finaliste di Miss Italia 1996. Il tutto portando avanti gli studi in sociologia.

La grande svolta per lei è giunta proprio sul palco del concorso di bellezza. A notarla fu il regista Dino Risi, che l’ha poi voluta per recitare nel film per la televisione, Le ragazze di Miss Italia. In seguito ha poi lavorati a differenti show, da La domenica sportiva a Mezzogiorno in famiglia, fino a Linea verde e al suo programma radiofonico attuale.

Prima gravidanza a 46 anni

Caterina Balivo stava affrontando in studio proprio il tema delle gravidanze in “tarda età”. Non si è di certo anziane tra i 40 e i 50 ma, oggettivamente, si hanno maggiori complicazioni nel percorso dei nove mesi di gestazione.

Per fortuna nel caso di Chiara Giallonardo tutto sta procedendo per il meglio. Si è mostrata sorridente e raggiante, spiegando come “potrebbe nascere nel giorno del mio compleanno”. Sarà una bambina, che ha descritto come un dono meraviglioso. Oggi la pancia fa sentire un po’ il suo peso, certo, ma è convinta che ne sentirà la mancanza quando poi la darà alla luce.

Non è stato ancora scelto il nome, anche perché lei e il suo compagno Carlo erano preparati a un maschio. In quel caso sarebbero stati decisamente preparati: “L’avrei chiamato come mio padre, Romeo. Per lei ci stiamo pensando ancora. C’è un ballottaggio in corso”.

L’amore con Carlo

Questa presenza in studio con tanto di annuncio pubblico, però, non rientra nell’ambito della normalità per Chiara. È infatti una persona molto riservata, nonostante il suo lavoro e l’esposizione che ciò comporta.

Ama vivere la propria quotidianità in privato, senza mettere tutto in pubblica piazza. Il suo compagno Carlo è invece ancora più schivo. Rifugge quasi tutto ciò che sia esposizione mediatica: “Non ha neanche la foto su Whatsapp”.

Un’immagine è però stata mostrata nel corso del programma, il che rappresenta un’enorme eccezione alla norma: “Per convincerlo a mandare una foto agli autori ho dovuto faticare”. Lui è più grande di 7 anni. Ne ha infatti 43. La Balivo ha dunque voluto mettere le cose in chiaro, col sorriso sulle labbra, ribadendo come anche lui sia un papà grandicello:

“Se una mamma a 46 anni è una mamma grande, lo è anche un papà a 53. È un papà vecchio anche lui. Anche i maschi devono avere lo stesso trattamento delle donne”.