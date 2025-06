Chiara Giallonardo attaccata dagli hater per la gravidanza a 46 anni

Fonte: IPA Chiara Giallonardo

C’è un’età giusta per diventare mamma? Forse biologicamente sì. Ma, natura esclusa, bisogna forse dar conto a qualcuno quando si decide di mettere al mondo un figlio (se non al figlio stesso)? Sembrano domande retoriche, ma non lo sono in una società che continua a giudicare ferocemente la scelta, o la non scelta, di maternità delle donne. Vittima di tali pregiudizi è la conduttrice Chiara Giallonardo, attaccata dagli hater perché futura mamma ultraquarantenne.

Chiara Giallonardo sotto attacco degli hater

Chiara Giallonardo è una professionista dello spettacolo con una lunga e salda carriera alle spalle. Volto storico di Linea Verde, è sempre stata tuttavia ben lontana dal mondo del gossip e della cronaca rosa. Almeno fino a poche settimane fa quando, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha annunciato in diretta la sua prima gravidanza. L’estratto della puntata è diventato virale sul web, superando i 6 milioni di visualizzazioni. La storia di Chiara ha incuriosito, destato affetto, ma anche parecchio odio.

Giallonardo ha raccontato di essere stata invasa da critiche anche feroci dopo l’annuncio della maternità e, tornata da Caterina Balivo, ha letto i commenti peggiori. “Un’altra egoista, nonna incinta a 46 anni”, “A 46 anni diventa mamma, che coraggio” e ancora, “A 46 anni io avevo 3 nipoti, a quell’età si fa la nonna”. La conduttrice Rai ha reagito con grande pazienza ed encomiabile benevolenza ai propri, numerosi hater: “La verità è che ho letto con attenzione questi messaggi, ai quali ne sono corrisposti altri di donne che difendevano il mio e il loro caso, per cui la vita le aveva portate ad avere figli più avanti con l’età. Fare figli da giovani è una bellissima cosa, faccio loro i migliori auguri, ma non è la mia storia”. Infine, Chiara Giallonardo ha ribadito che “non c’è una scelta giusta e una sbagliata, ognuno è libero di fare quello che preferisce. Con tutte le cose orribili che sentiamo accadere ai bambini, quando la vita arriva va solo accolta con gioia”.

La conduttrice mamma a 46 anni

Era il 23 maggio quando, a La Volta Buona, Chiara Giallonardo aveva rivelato di essere al settimo mese di gravidanza. La conduttrice Rai ha 46 anni e per lei si tratta del primo figlio. “Per dieci anni sono stata in giro per il mondo per Linea Verde, non era il momento giusto per un figlio. – ha spiegato – Poi, bisogna anche trovare la persona giusta e ora l’ho trovata”.

E la persona giusta, per Chiara, è il riservatissimo Carlo, così schivo da non avere “neanche la foto su Whatsapp”. Di lui, dunque, non sappiamo nulla se non che, a 53 anni compiuti, non vede l’ora di accogliere la sua bimba. Sarà una femminuccia, infatti, a portare gioia a mamma e papà. La nascita è prevista nel mese di agosto, forse proprio nel giorno di compleanno della mamma che, in quel caso, di anni, ne avrebbe già 47. Alla faccia degli hater. Se il sesso è stato rivelato, il nome è ancora un mistero, anche per i genitori. All’inizio si credeva si trattasse di un maschietto e a quello erano preparati. “L’avrei chiamato come mio padre, Romeo” ha confidato Giallonardo. “Per lei ci stiamo pensando ancora” e pare che ci sia anche “un ballottaggio in corso”.