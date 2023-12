Chiara Ferragni, la tendenza manicure di Natale è un’esplosione di rosso

Fonte: Ufficio stampa - Neonail Chiara Ferragni

La nuova tendenza manicure per le Feste di Natale ce l’anticipa ovviamente lei, Chiara Ferragni, che da icona di stile e imprenditrice precorre i tempi anche in fatto di beauty. Perché le unghie ci dicono tanto sull’eleganza e i gusti di una persona. E per il periodo più magico dell’anno sarà un’esplosione di rosso, anzi di “Sexy Red”.

Chiara Ferragni, la sua manicure rossa è la tendenza di questo Natale

In particolare, Chiara Ferragni ha scelto Neonail, il brand di smalti semipermanenti nato per rendere accessibile a tutti una manicure di qualità professionale, per realizzare il suo look di tendenza. Così, Chiara ha voluto osare con una ricca tonalità bordeaux, Wine Red, accentuata da un design a mezzaluna nella seducente tonalità Sexy Red. Un’ispirazione che preannuncia la tendenza manicure giocata sui toni del rosso che è protagonista del periodo più scintillate dell’anno. Il primo nail look di Chiara, in collaborazione con Neonail, è copiatissimo e i prodotti Neonail sono acquistabili anche online.

Su Instagram tutte commentano con ammirazione: “Vogliamo solo nail art pazzesche come questa 🔥” e ancora: “VOGLIO RIFARLE LE AMOOOO”. “Bellissime ❤️✨”.

Chiara Ferragni e Neonail: i nail look del 2024

Ma questa collaborazione tra Neonail e Ferragni anticipa anche i trend del 2024, anzi sarà una vera e propria fonte di ispirazione per i beauty look del prossimo anno. L’attesa cresce, come leggiamo sui commenti di Instagram: “Aspettiamo le novità 2024 !!!”

Infatti, i nail look di Chiara sono tra i più amati del web e non avranno più segreti: ogni mese sul profilo di Neonailitalia verrà pubblicato un tutorial in cui un’esperta manicurist accompagnerà la community nella creazione della nail inspiration lanciata dall’icona di stile italiana.

Per quali altri colori e geometrie opterà Chiara Ferragni l’anno prossimo? Attraverso quali design darà forma alla sua idea di libertà di espressione? Lo scopriremo mese per mese sul suo profilo Instagram. E questo è solo l’inizio di una collaborazione esplosiva che per il 2024 vedrà grandi sorprese, anche nel mercato internazionale.

L’entusiasmo è a mille, come commenta Vittoria Lolli, Neonail Communication Manager: “Siamo felici e onorati che Chiara Ferragni ci abbia scelti come partner e non vediamo l’ora di rivelarvi le novità alle quali stiamo già lavorando insieme! Chiara da sempre usa la comunicazione per affermare il diritto di ogni persona a esprimere se stessa, indipendentemente dalle aspettative degli altri: per questo per noi rappresenta una vera e propria ambassador. Neonail è un brand vivace ed estroso che nasce per diffondere questo messaggio e supportare le persone con prodotti accessibili, sicuri e facili da utilizzare. Libertà è creatività: è moda che diventa espressione, divertimento, vitalità e cambiamento. Ognuno di noi può concedersi l’occasione di raccontarsi in ogni gesto, attraverso il colore e la fantasia senza vincoli”.

Il percorso condiviso con Chiara Ferragni non è solo una collaborazione: è ricerca, scoperta, sviluppo di progetti che vanno oltre il concetto di tendenza, per ispirare quello di unicità. Con la consapevolezza che le unghie sono sempre più importanti, non solo per i beauty look, ma anche come espressione di se stesse.

Nei prossimi anni sotto i riflettori vedremo design sempre più audaci e visionari: essere all’avanguardia per Chiara Ferragni e Neonail significa mettere a disposizione prodotti innovativi, aprire la strada alla piena espressione della propria unicità e stile.