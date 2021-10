Chiara Ferragni, prime notizie sulla figlia Vittoria in ospedale: come sta

Chiara Ferragni: i suoi look alle settimane della moda 2021

Chiara Ferragni ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni di salute della piccola Vittoria, che al momento si trova in ospedale. Sono giorni di agitazione in casa Ferragnez: dopo l’assenza dai social che aveva enormemente preoccupato i fan, tramite le storie avevamo appreso della corsa in ospedale per Vittoria, che aveva manifestato problemi respiratori e febbre alta.

Chiara Ferragni, come sta Vittoria in ospedale

“Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri. Passo dopo passo Vittoria migliora, e speriamo continui così anche nei prossimi giorni”. Un messaggio semplice ma carico di significato e soprattutto speranza, dopo ore di attesa per conoscere lo stato di salute della piccola.

Nei giorni precedenti, Chiara Ferragni e Fedez, che sono abituati a condividere ogni aspetto della loro vita sui social, avevano drasticamente ridotto i contenuti sui loro profili Instagram. Poi, nella notte del 23 ottobre, hanno scelto di tornare in ospedale per Vittoria, poiché i sintomi del malessere si erano nuovamente aggravati.

La prima volta che Vittoria era stata in ospedale, i medici avevano poi permesso a Fedez e Chiara di riportarla a casa. La Ferragni aveva condiviso una storia insieme a Vittoria, dove aveva parlato dei suoi sintomi e delle problematiche, di una notte abbastanza movimentata. Era stato consigliato loro di monitorare la salute della piccola, che purtroppo è di nuovo peggiorata, tanto che hanno scelto di ritornare in ospedale.

Il messaggio di Fedez sulle condizioni Vittoria

“Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave, è stanca, ma sta bene”, aveva scritto Fedez su Instagram.

Anche Chiara aveva voluto condividere un pensiero sulla situazione: “Vittoria è di nuovo al pronto soccorso, resterà lì per qualche giorno per sicurezza. Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo. Mandatele le vostre good vibes per una guarigione veloce”. Vittoria sta migliorando, e non c’è notizia migliore, che possa renderci più felici.