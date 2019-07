Chiara Ferragni preoccupata per il cambiamento dei like su Instagram

editato in: da

Chiara Ferragni sembra molto preoccupata dal nuovo aggiornamento di Instagram e sulle Stories ha pubblicato numerosi post sulla questione.

Come è ormai noto in questi giorni Instagram ha deciso di introdurre una novità rilevante eliminando la possibilità di visionare i Like. Dopo l’esperimento avviato in Canada, anche in Italia l’aggiornamento dell’app ha portato questo cambiamento radicale.

“Vogliamo che gli utenti si concentrino su ciò che condividi, non su quanti like prende il tuo post” hanno spiegato gli sviluppatori. Si tratta di una scelta fatta per colpire il mercato dei follower e dei like falsi che nell’ultimo periodo era diventato piuttosto florido. Con l’aggiornamento infatti il numero dei like non sarà più pubblico, ma potranno vederlo solamente i proprietari del profilo, mentre gli utenti avranno la possibilità di visionarne uno o due.

L’aggiornamento rappresenta un vero e proprio pericolo per gli influencer che hanno fatto la loro fortuna grazie ad Instagram. Le aziende e i brand infatti decidono di investire denaro e stanziare un budget in base ai like ricevuti dalle foto e, di conseguenza alle persone raggiunte. Rimuovere questo strumento causerà un terremoto nel mondo dei fashion blogger e non solo.

Lo sa bene Chiara Ferragni che sembra piuttosto preoccupata dal mutamento in atto. Nelle ultime ore l’influencer, che si trova a Tokyo per un evento, ha condiviso diverse Stories su Instagram chiedendo ai follower se i like erano visibili oppure no.

“Tanti utenti mi stanno dicendo che non riescono a mettere like alle mie foto negli ultimi due giorni – ha scritto -, succede anche a voi?”. Poco dopo Chiara ha pubblicato un sondaggio, chiedendo se i follower riuscivano a vedere i like.

In tanti hanno ironizzato sul comportamento della fashion blogger, definendo eccessiva la sua preoccupazione. In realtà è comprensibile che Chiara, arrivata al successo proprio grazie a Instagram, sia preoccupata per quello che sta succedendo e per il suo futuro.