Chiara Ferragni troppo grassa per fare l’influencer: la risposta

“Troppo grassa per fare l’influencer”: Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche su Instagram dopo alcuni insulti da parte degli haters.

La fashion blogger ha partecipato insieme alla sorella Valentina, anche lei influencer, alla sfilata di Giambattista Valli. Le due Ferragni, bellissime e sorridenti, hanno preso parte alla Paris Fashion Week, postando su Instagram diverse foto che raccontavano l’evento.

Alcuni follower però hanno pensato bene di criticarle, accusandole di essere ingrassate e di non essere abbastanza magre per fare le influencer.

“Per fare la fashion blogger bisognerebbe essere magri” ha scritto qualcuno, “Non si può chiamare icona una corta e chiatta” ha aggiunto qualcun altro. Senza contare i commenti in cui veniva criticato il look, poco adatto alle forme delle due ragazze, considerate imperfette: “Vestito da evitare se non si ha un punto vita definito” o “Vestito non adatto a te”.

Non è la prima volta che Chiara è vittima di body shaming. In passato la fashion blogger è stata pesantemente insultata e derisa per i suoi piedi, definiti “brutti”, e per il seno piccolo. Ogni volta la Ferragni ha reagito con forza e anche in questa occasione non è rimasta in silenzio.

“Ricordatevi – ha spiegato Chiara in un video pubblicato nelle Stories di Instagram – che passare il tempo ad insultare altre donne non vi renderà più belle, più intelligenti, più divertenti, vi renderà solo delle persone molto tristi. Quante di voi si sono sentite meno felici per commenti fatti sul proprio corpo? Amarci è già una missione molto difficile – ha aggiunto -, ci dobbiamo scontrare ogni giorno con le nostre insicurezze, ma se questo non viene portato all’esasperazione da commenti inutili di altre persone del nostro sesso tutto sarebbe molto più semplice. Pensateci”.

A rispondere a insulti e provocazioni anche Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara che ha deciso di seguire le sue orme. “È giusto accettarci per quelle che siamo – ha detto l’influencer -. Anch’io ho dei punti deboli e dei punti di forza; cose che non mi piacciono e cose che mi piacciono. Quello che non mi piace, provo a migliorarlo ma comunque lo accetto. Mi piaccio così come sono”.