Chiara Ferragni incinta di nuovo? Gli indizi su Instagram

Chiara Ferragni è incinta? Secondo le ultime indiscrezioni la fashion blogger sarebbe in attesa del secondo figlio da Fedez.

La conferma sembra arrivare direttamente da Instagram, dove numerosi fan hanno iniziato in queste ore a fare gli auguri all’influencer e al marito. Tutto è iniziato quando Chiara ha pubblicato sui social un tenero scatto di Leone. La famiglia è tornata da poco dalle vacanze trascorse sul lago di Como e la Ferragni non potrebbe essere più felice.

Il motivo del suo sorriso è una nuova gravidanza? In molti sono convinti di sì e credono che la modella sia in dolce attesa, ma stia cercando in tutti i modi di proteggere la sua privacy e quella del piccolo (o della piccola) in arrivo. Il gossip questa volta parte da fonti vicine alla coppia e da Instagram, dove sono numerosi i commenti dedicati agli auguri per l’arrivo di un secondo bebè.

“Che bello! Leo tra poco avrà un fratellino o una sorellina!” ha scritto un utente, “Chiara è di nuovo incinta! Che notizia meravigliosa!” ha aggiunto un altro. “Che notizie bellissima! Non sto più nella pelle!” si legge ancora.

Già qualche tempo fa Chiara aveva espresso la volontà di diventare nuovamente mamma, quando aveva incontrato Rachel Zeilic, una fra le sue amiche del cuore, che aveva dato alla luce da poco una bambina.

“Voglio fare subito un altro figlio!” aveva commentato la Ferragni stringendo fra le braccia la neonata e facendo emozionare i follower. Anche Fedez sembrava intenzionato ad avere un altro baby Ferragnez quando su Instagram aveva pubblicato alcuni video nelle Stories.

Per ora Chiara non ha risposto ai commenti dei fan su Instagram e non sembra intenzionata a confermare nè smentire la seconda gravidanza. Intanto è volata a Tokyo in compagnia di Leone e di Fedez, raccontando sui social il viaggio per promuovere il suo marchio.