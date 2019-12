Chi è Daniel Sharman, protagonista de I Medici

editato in: da

Protagonista de I Medici 3 – Nel Nome della Famiglia nei panni di Lorenzo Il Magnifico, Daniel Sharman è nato ad Hackney (UK) il 25 aprile 1986. Il suo percorso nel mondo della recitazione è iniziato molto presto. Sharman, infatti, ha cominciato a recitare a soli 9 anni entrando a far parte della Royal Shakespeare Company.

In seguito, negli anni dal 2004 al 2007 ha frequentato la London Academic of Music and Dramatic Art. Nel 2010 è arrivato per lui il primo ruolo sul grande schermo nel cast del film The Last Days of Edgard Harding, pellicola diretta da Stephen Fox.

Sempre nel 2010, Sharman è comparso nel film fantasy Immortals, vestendo i panni del dio Ares. In questa circostanza, ha condiviso il set con l’attore Mickey Rourke. Due anni più tardi, l’attore che sta conquistando il pubblico nei panni di Lorenzo de’ Medici ha ricoperto un ruolo nel film horror The Collection.

Oltre che ne I Medici ha recitato pure nella serie televisiva Cursed, produzione basata sul romanzo illustrato di Frank Miller (le puntate verranno rilasciate su Netflix nel 2020). Per quanto riguarda la sua esperienza sul set della serie dedicata ai signori di Firenze, ricordiamo che tutto è iniziato con la prima stagione nel 2016.

Sostenitore del democratico Bernie Sanders durante la campagna per le elezioni presidenziali USA del 2016, Daniel Sharman ama l’arte e nel tempo libero si diletta a dipingere quadri. In un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato di essere appassionato di Botticelli e di aver copiato da bambino alcuni disegni raffiguranti il David di Michelangelo. Nella stessa intervista ha affermato di ascoltare la musica pop italiana, di essere fan di Laura Pausini e di avere una collezione di dischi di Lucio Dalla.

Cosa si sa della sua vita privata? Da Instagram, social sul quale è presente con un profilo seguito da oltre 3 milioni di persone, non trapela molto in merito a questo aspetto. Il poco che si sa riguarda una frequentazione con Crystal Reed, attrice conosciuta sul set di Teen Wolf.

L’attore britannico ha avuto una love story anche con la modella e conduttrice anglo-indiana Asha Leo. Nel 2014 si è invece parlato di una frequentazione con la top model Gigi Hadid, gossip che non ha mai trovato conferma.