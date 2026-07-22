Che fine ha fatto Eugenio Colombo: l’ex tronista star a Uomini e Donne Spagna

Eugenio Colombo, amatissimo ex tronista di Uomini e Donne, sta spopolando nella versione spagnola dello show.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Eugenio Colombo

Che fine ha fatto Eugenio Colombo? L’imprenditore e modello è stato per anni uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, protagonista di un’intensa storia d’amore con Francesca Del Taglia.

Che fine ha fatto Eugenio Colombo

Era il 2012 quando Eugenio Colombo arrivò a Uomini e Donne, scelto come nuovo tronista da Maria De Filippi. Da subito il dj creò un’intesa con Francesca De Taglia, corteggiatrice dal carattere determinato. I due si innamorarono di fronte alle telecamere e scelsero di lasciare il programma insieme.

Una storia d’amore forte e vera, segnata anche dalla nascita di due figli: Brando e Zeno. Poi la rottura, arrivata nel 2022, fra veleni e attacchi via social. Oggi gli ex sarebbero in ottimi rapporti. Francesca Del Taglia ha ritrovato l’amore, mentre Eugenio Colombo avrebbe deciso di sbarcare ancora una volta a Uomini e Donne, questa volta nella versione spagnola.

Eugenio Colombo a Uomini e Donne Spagna

Il dj ed ex tronista infatti ha sorpreso tutti, comparendo sulla tv spagnola, per la precisione ad Amor o lo que surja, su TeleCinco. Si tratta di una trasmissione che una sorta di Uomini e Donne in salsa spagnola. Il dj è apparso nello studio televisivo per le presentazioni di rito, pronto a rimettersi in gioco dopo l’addio a Francesca Del Taglia in una sorta di Trono Over. L’obiettivo? Trovare la sua anima gemella.

Nel corso del programma, Eugenio Colombo si è seduto al centro dello studio televisivo, presentandosi alle dame e raccontando la sua storia: “Mi chiamo Eugenio, sono un dj e un produttore – ha detto -. Ho 39 anni e nel 2012 partecipai a Uomini e donne come tronista. Lì ho conosciuto la mamma dei miei due figli”.

Eugenio ha poi raccontato di essere rimasto single per molto tempo. “Ora sono solo da 4 anni e sono qui, sono molto contento ed emozionato e spero di imparare presto lo spagnolo per conoscere una nuova donna per dividere la mia vita con lei”.

Le dame sono rimaste da subito rapite da Eugenio e il nuovo protagonista di Amor o lo que surja ha dovuto scegliere la persona che preferiva per un ballo.

Qualche tempo fa Eugenio aveva parlato apertamente dell’addio a Francesca Del Taglia e della possibilità di tornare a Uomini e Donne.

“Ho troppi ricordi legati alla mia ex – aveva ammesso -. Tornare in un programma del genere sarebbe troppo complicato e mi identificherebbe troppo con il passato. Mi trovo in una fase della vita in cui sono molto concentrato sul lavoro, sia in Italia che all’estero. Ho bisogno di qualcosa che porti un valore aggiunto alla mia vita, non di semplici avventure e, probabilmente, non ho ancora trovato la persona capace di farmi fare quel salto in più per iniziare una storia seria. In amore io do tutto e voglio una persona che mi dia altrettanto”.

A distanza di tempo, Eugenio avrebbe cambiato idea e ora sarebbe pronto ad aprire il suo cuore ad una nuova persona, cercando l’amore proprio nel programma che in passato gli aveva portato grande fortuna.