Celentano pronto per la Rai: parla Claudia Mori. E canta di nuovo Mina

A 25 anni dalla loro prima volta insieme, Mina e Adriano Celentano celebrano la loro amicizia con un cofanetto speciale, MINACELENTANO – The Complete Recordings, che raccoglie le registrazioni in studio dei duetti e contiene il brano inedito Niente è andato perso, recuperato da alcuni provini del 2016.

Mina e Celentano, due giocherelloni

Quella di Adriano Celentano e Mina è la storia di una lunga amicizia tra due artisti che, come ha rivelato Claudia Mori, moglie del Molleggiato, sono “due giocherelloni“. Hanno la capacità di fare le cose con quel giusto equilibrio di leggerezza e serietà che “porta a risultati eccezionali”. E l’ultimo inedito, Niente è andato perso, ne è l’ennesima prova.

Lo stretto legame che unisce Mina e Celentano è ricordato anche da Massimiliano Pani, figlio e produttore della cantante. “Si vogliono bene da quando sono ragazzi, dai tempi delle balere. Entrambi hanno ridisegnato il modo di definire l’artista, ognuno con il suo percorso. La loro forza? Essere contemporanei senza fare nulla per esserlo e una personalità talmente forte da aver influenzato anche il personaggio pubblico”.

E qui scatta il confronto con le influencer di oggi: Mina che ha deciso di non apparire più in pubblico ed è la meno mediatica degli artisti ha lo stesso impatto e la stessa forza di Chiara Ferragni, la più mediatica per eccellenza.

Mina e Celentano, il nuovo cofanetto

In uscita il 26 novembre e distribuito da Sony Music, MINACELENTANO – The Complete Recordings è il coronamento di una collaborazione nata nel 1998 con Mina Celentano e proseguita nel 2016 con Le Migliori.

Dal 10 dicembre è disponibile anche un Box Deluxe con doppio cd e due Picture Disc, oltre a un 45 giri e due versioni in vinile. Il nuovo cofanetto di Mina e Celentano è accompagnato da un libro fotografico con scatti inediti delle due leggende della musica, realizzati durante le session di registrazione.

Adriano Celentano e il ritorno in Rai

Ma i due artisti sono impegnati anche su altri fronti. In particolare, Adriano Celentano pensa a un nuovo spettacolo televisivo in Rai. A rivelarlo è Claudia Mori, anche se poi precisa “dipende se glielo permetteranno”. E prosegue: “Anche perché ultimamente qualche censura su di lui c’è stata, in particolare dopo Rockpolitik. Da parte di Adriano l’idea c’è, ma bisogna essere in due per realizzarla”.

La Mori si è accorta che qualcosa bolle in pentola, perché suo marito passa tutto il tempo “sul computer, dice fa ordine fra i files. In realtà penso che stia pensando a un ritorno in tv”.