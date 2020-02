Caterina Balivo svela il segreto del marito in tv e la suocera la fa commuovere

editato in: da

Francesca Fialdini, durante la puntata di oggi di Da noi… a ruota libera, ha deciso di dedicare un’ampia pagina della sua trasmissione a Caterina Balivo, una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. La presentatrice di Vieni da Me, per l’occasione, ha provato a lasciarsi andare raccontando qualche dettaglio della sua vita privata, che da sempre cerca di tenere il più lontano possibile dal gossip.

Nel parlare della sua vita, ovviamente, non poteva non citare il marito, l’imprenditore Guido Maria Brera. Un amore il loro che dura da ben 10 anni e che è iniziato grazie anche all’intraprendenza della Balivo. Lui, dopo averla conosciuta a una cena, al loro primo incontro le raccontò di essere uno scrittore. La cosa impressionò molto la conduttrice, specie quando si vide recapitare a casa l’incipit di un romanzo scritto da quell’uomo che tanto l’aveva colpita.

Sperando di risentirlo, allora, Caterina provò a mettersi in contatto con Lamberto Sposini, amico di entrambi, chiedendo a quest’ultimo più informazioni su Guido. La telefonata, come ha raccontato dalla Fialdini, ebbe però un esito diverso da quello che lei sperava. Sposini, infatti, le disse che in realtà quell’uomo non era uno scrittore, e invece del suo indirizzo le diede un numero di telefono da contattare. La Balivo, che già aveva perso la testa per quello che sarebbe diventato il suo futuro marito, decise comunque di andare in fondo alla storia, prese la palla al balzo e chiamò Brera. Da lì in poi i due iniziarono a frequentarsi, fino alla storia che conosciamo bene.

Il marito Guido, comunque, i suoi romanzi li ha pubblicati. Oltre ad essere uno scrittore, infatti, è soprattutto un imprenditore di successo. L’ultimo suo libro, per esempio, ha ispirato la nuova serie tv Sky con Alessandro Borghi: Devils.

Caterina, innamoratissima di suo marito, è anche molto fiera dell’uomo che ha accanto. Cosa che ha ribadito anche durante la sua intervista, quando la Fialdini – a sorpresa – le ha mostrato un messaggio della suocera (che l’ha definita una “nuora doc”, facendola emozionare). La signora Mirella, ha confessato il volto noto della Rai, è una donna tutta d’un pezzo, che è stata però in grado di crescere al meglio il marito Guido, per questo motivo oggi le deve molto, tanto che si è sentita in dovere di ringraziarla, con gli occhi lucidi, pubblicamente.