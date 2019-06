Caterina Balivo si sfoga su Instagram. Eleonora Giorgi si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo accoglie a Vieni da Me Eleonora Giorgi.

La presentatrice napoletana supera se stessa in fatto di look. E si presenta in studio con un abito monospalla asimmetrico che esalta la sua bellezza e il suo fisico scolpito.

In tv la Balivo è energica e sorridente come sempre, ma su Instagram si toglie qualche sassolino dalla scarpa, ora che la sua nuova trasmissione è giunta al termine con un risultato più che positivo.

La bella Caterina pubblica un selfie che la ritrae su uno scivolo e commenta:

Ci sono stati mesi in cui per far funzionare il programma tornavo a casa tardi, tardissimo. Cominciare una cosa da zero credetemi è un’impresa ardua, e questa è stata la mia terza start up per la Rai.

Poi arriva la stoccata:

È tutto più semplice prendere già un pacchetto bello e fatto… Cosa ovvia, direte, ma non per tutti quelli che criticavano o scrivevevano articoli contro.

Ad oggi che siamo in chiusura vi dico che questi benpensanti non hanno mai tenuto conto che la fase embrionale di un programma tv in una fascia televisiva consolidata avrebbe maritato un po’ più di rispetto, anche solo per il fatto di capire dove saremmo arrivati.

La Balivo lancia il suo augurio:

A tutti loro dico di divertirsi di più anche salendo su uno scivolo per bambini, perché la vita è bella breve e viverla per attaccare gli altri è davvero da poveretti.

I follower esprimono solidarietà alla conduttrice e si dicono entusiasti di Vieni da Me. Sua sorella, Sarah Balivo, plaude, ma qualcuno si chiede a chi Caterina si riferisca quando scrive del “pacchetto bello e fatto”:

Prendere già un pacchetto bello e fatto…?? Il riferimento a chi è??

Archiviato lo sfogo, la presentatrice è pronta per affrontare l’intervista a Eleonora Giorgi, dopo aver ospitato nella precedente puntata Samanta Togni. Caterina aveva già ospitato l’artista a Vieni da Me lo scorso aprile, quando aveva raccontato come è nata la sua fama di “attrice erotica“, così come in studio è passato il suo ex, Massimo Ciavarro.

La Giorgi confessa di essersi pentita di aver girato quelle scene hot, perché hanno lasciato di lei un’immagine che ha pesato molto negli anni successivi. Eleonora, classe 1953, racconta anche il dramma della dipendenza dalla droga, che pensava l’avrebbe portata alla morte:

Pensavo che sarei morta prima dei 23 anni. La mia è stata una generazione che ha avuto questo problema con l’eroina, che conoscevamo poco. Bramavo di tornare ragazzina, quindi volevo essere come gli altri, ma tutto è bene quel che finisce bene.

Come madre invece non ha nulla da rimproverarsi, anche se riconosce di non aver lottato per mantenere unita la famiglia:

Mi dispiace essere un tipo non omologato, di non aver saputo lottare per la grande famiglia unita perché sono autonoma.

Elonora Giorgi ha due figli, Andrea Rizzoli, avuto con l’ex marito Angelo, e Paolo Ciavarro, nato dall’amore con Massimo. Qualcuno sul profilo Instagram del fan club commenta: “Eleonora top”.