Caso Botteri-Hunziker: Ilaria D’Amico confessa cosa pensa

Ilaria D’Amico dice la sua sul caso Giovanna Botteri dopo il servizio di Striscia la Notizia e le accuse contro Michelle Hunziker. La conduttrice e compagna di Gigi Buffon ha svelato cosa pensa di quanto accaduto e delle critiche crudeli nei confronti della giornalista.

“Purtroppo vedo in Italia un’omologazione dell’immagine del giornalista televisivo molto pericolosa – ha raccontato sulle pagine di Grazia -. Apprezzo Giovanna Botteri proprio perché è sempre stata fedele a se stessa. Quando era inviata di guerra, mentre altri facevano reportage pettinati dalle terrazze degli hotel, lei era arruffata in prima linea e, come in questi mesi dalla Cina, ci ha fatto vivere le notizie in modo unico. Una giornalista così è insostituibile – ha aggiunto -. Il fatto è che per noi donne è ancora dura, viviamo sotto la dittatura permanente della bellezza e della giovinezza. In altri Paesi non è così, le brave sono brave e basta”.

Ilaria D’Amico ha svelato poi di essere stata lei stessa vittima di pregiudizi. Il suo aspetto fisico infatti avrebbe portato le persone a guardare più la sua bellezza che il lavoro che svolgeva. “Quando ho iniziato in un mondo di maschi, ho subito lo stereotipo al contrario – ha raccontato -: se sei carina tutti ti guardano ma nessuno ti ascolta. Per dimostrare la mia serietà mi coprivo con giacche larghissime. Poi ho affidato la mia femminilità al tubino – ha aggiunto -, che involontariamente è diventato il mio marchio di fabbrica, mi faceva sentire a mio agio. Ma da lì in poi ho continuato a ricevere per anni domande sull’altezza dei miei tacchi. Queste cose succedono solo alle donne”.

Oggi Ilaria D’Amico è legata a Gigi Buffon, da cui ha avuto il secondogenito Leopoldo Mattia. La giornalista ha anche un altro figlio, Pietro Rocco, frutto del suo amore per Rocco Attisani. La relazione con il calciatore, iniziata nel 2013, portò la conduttrice al centro del gossip. All’epoca infatti lui era ancora legato ad Alena Seredova, madre dei figli Louis Thomas e David Lee. Oggi la modella ha ritrovato il sorriso accanto ad Alessandro Nasi, manager e cugino di Lapo Elkann da cui aspetta una bambina.