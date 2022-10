Carolina Marconi, la confessione sui testimoni di Geova. È polemica

Fonte: Getty Images Carolina Marconi

Carolina Marconi ha deciso di raccontare una parte della sua vita a Nikita Pelizon subito dopo le dichiarazioni di quest’ultima sulla storia che l’ha vista protagonista in una famiglia di testimoni di Geova. L’intento della concorrente era quello di farle sentire la propria vicinanza, confessandole alcune situazioni simili che vive e ha vissuto anche lei, ma a seguito delle parole della Marconi, però, sui social sono arrivati tantissimi commenti da parte del pubblico. Ed è polemica.

Carolina Marconi, il racconto personale

Purtroppo, parlare di determinati argomenti – anche se a cuore aperto – può portare a polemiche “spinose”, come è accaduto a Carolina Marconi al GF Vip 7, che ha scelto di parlare di una parte del suo passato con Nikita.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, in cui la Pelizon ha raccontato di aver lasciato a 16 anni il movimento religioso dei Testimoni di Geova, ricevendo come conseguenza l’allontanamento da casa, Carolina Marconi ha deciso di parlarle e raccontarle la sua esperienza come una sorella maggiore, ripercorrendo la storia di due famiglie simili e con un percorso complesso.

“Mia sorella lo è stata per 18 anni e si è disassociata poi. Mia sorella, l’altra, da cinque anni, mia mamma da quasi tre. No, non sono disassociate, sono dentro. Io invece sono in mezzo. Loro non possono parlare con l’altra mia sorella. Quindi io sto vivendo una situazione… Sto vivendo una storia molto simile e che mi fa soffrire“, ha spiegato la concorrente, comprendendo molto la storia di Nikita e la sua sofferenza.

“Mia mamma è diventata da poco Testimone di Geova e l’altra mia sorella è dissociata. Per questo motivo io ho empatizzato molto”, ha continuato.

Le polemiche dopo la confessione di Carolina

Questo potrebbe essere un bellissimo punto di inizio per provare a raccontare al pubblico le tante sfaccettature della vita, fatta di scelte personali che possono cambiare nel tempo nonostante le conseguenze che portano ovviamente a provare anche sofferenza.

Non possiamo sapere se Alfonso Signorini deciderà di riprendere in mano il discorso iniziato con Nikita e poi protrattosi a Carolina, ma ciò che è certo è che sul web si sono fin da subito scatenate alcune polemiche, soprattutto per via di alcuni pregiudizi. Da una parte chi colpevolizza le scelte di questi genitori che, da Testimoni di Geova, decidono di non parlare con i propri figli solo perché decidono di non seguire il loro stesso percorso di vita; dall’altra, chi prova a spiegare che c’è un forte pregiudizio nei confronti di questa religione: “Non mi piace quando si parla male di una cosa che non si conosce”, ha scritto un utente su Facebook.

In ogni caso, qualcuno ha trovato il pretesto per giustificare l’antipatia nei confronti di Carolina Marconi: la concorrente, infatti, nonostante fuori dalla Casa fosse molto amata soprattutto in seguito alla sua battaglia con la malattia, non è riuscita ad ottenere molti consensi come personaggio da reality.

Sono in tanti a ritenerla poco sincera e in grado di giocare nell’ombra per poi attaccare quando è il momento, mantenendo però sempre un profilo piuttosto basso.