Carla Bruni e Kate Moss alla Paris Fashion Week 2025, tra mini e trasparenze

I look wow di Carla Bruni e Kate Moss alla Paris Fashion Week 2025: perfetti per prendere ispirazione per il nostro armadio

Fonte: IPA Kate Moss e Carla Bruni alla Paris Fashion Week 2025

La Settimana della Moda parigina è il punto di riferimento di tutte le fashioniste incallite: le sfilate danno idee per rinnovare l’armadio e per osare con stile. Ma, oltre alle modelle in passerella, a brillare sono anche le iconiche top model che hanno fatto la storia, come Carla Bruni e Kate Moss. Martedì 11 marzo, si è conclusa la Paris Fashion Week con un pieno di glamour: tra mini e trasparenze, i look di Carla Bruni e Kate Moss hanno dominato la scena. Ecco tutti i dettagli.

Carla Bruni e Kate Moss, i look alla Paris Fashion Week 2025

L’11 marzo si è conclusa la Paris Fashion Week 2025: la sfilata di Saint Laurent ha visto la partecipazione di tantissime top model e star leggendarie. Come Kate Moss (con la figlia Lila al seguito), ma anche Carla Bruni o ancora Hailey Bieber. E, come sempre in questi casi, la regola è stupire: Kate Moss, nello specifico, ha indossato una blusa a pois trasparente (applicando la regola no bra, ovvero senza reggiseno), che ha abbinato a un blazer di velluto nero. Proprio il velluto è tra le tendenze più apprezzate del 2025, sia nel settore della moda quanto per l’arredamento.

Uno stile super chic, considerando che ha indossato anche un pantalone a sigaretta: per il make-up, non ha osato esageratamente, ma non ne ha bisogno, fatta eccezione per il lipstick di colore rosa che valorizza il suo incarnato. Non meno glamour Carla Bruni, con un minidress con coda, pochette e sandali, un outfit rivisto in chiave colorful. Ambedue audaci, hanno decisamente attirato l’attenzione delle amanti della moda con outfit a cui possiamo ispirarci per un’occasione speciale.

Lo stile iconico di Carla Bruni e Kate Moss

Il trend no bra è ormai più che consolidato, e sono tante le star e le vip che non si negano la possibilità di indossare abiti senza reggiseno. E quale occasione migliore se non la Settimana della Moda di Parigi per ribadire che la libertà rimane un punto fermo del fashion? Alla sfilata di Saint Laurent, è andata in scena l’audacia della Moss: figura chiave della Paris Fashion Week, lei sa sempre come vestirsi in base a ciò che le sta bene e all’evento a cui deve presenziare. In effetti, i suoi look entrano spesso in tendenza, quindi gli stilisti traggono ispirazione dal suo stile.

Anche Carla Bruni è la Regina della moda francese: alla sfilata di Schiaparelli, si è presentata con un outfit da vera diva dark, sempre con un mini dress aderente, con scollo a V. Il vero pezzo forte? I guanti con le unghie, che hanno un costo di 3.600 euro. Il look della sfilata di Saint Laurent è stato decisamente meno dark, considerando che ha lasciato le gambe a vista. Pochi gli accessori, una scelta minimal come la mini pochette e occhiali maxi, probabilmente per far risaltare il motivo ricco dell’abito, che colpisce subito, dai colori intensi e stampa floreale.