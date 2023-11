Intervistata da "Glamour", l'attrice Brooke Shields ha rivelato di essere finita in terapia intensiva in seguito a una grave crisi epilettica

Fonte: IPA Brooke Shields ricoverata in ospedale per una grave crisi epilettica

Brooke Shields, protagonista della copertina di Glamour in quanto “donna dell’anno”, nell’intervista rilasciata alla caporedattrice Samantha Barry ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi al grande successo, passando attraverso le esperienze più difficili e ma anche quelle che l’hanno resa oggi l’icona che tutti amano. L’intervista è stata, però, anche l’occasione per rivelare un dettaglio inedito delle ultime settimane: la top model e attrice ha rivelato di essere stata ricoverata in ospedale per una grave crisi epilettica, proprio lo scorso 7 settembre.

Brooke Shields grave in ospedale per una crisi epilettica

“Ho avuto una vera e propria crisi epilettica. Nessuno lo sa”, ha affermato Brooke Shields nell’intervista, lasciando di stucco la giornalista. Poi ha aggiunto qualche dettaglio in più in merito a quanto accaduto a New York, a pochi giorni dall’inizio del suo one-woman show Previously Owned by Brooke Shields: “Mi stavo preparando per lo spettacolo e stavo bevendo tantissima acqua, ma non sapevo di avere una carenza di sodio. Stavo aspettando un Uber. Scendo in fondo alle scale ed evidentemente inizio a sentirmi strana, [le persone con cui ero] mi hanno detto: ‘Stai bene?'”.

Da quel momento la situazione è precipitata. L’attrice, che lo scorso maggio ha compiuto 58 anni, ha raccontato di essersi recata al ristorante L’Artusi durante la pausa dalle prove e che, improvvisamente, tutto è diventato nero e ha perso il controllo del corpo, finendo con la testa contro il muro. Era una crisi epilettica in piena regola, “con la schiuma alla bocca”, il volto “totalmente blu” e il rischio di soffocare. L’unica cosa che ricorda di quell’evento è il momento in cui veniva caricata sull’ambulanza, attaccata all’ossigeno. Ma non solo.

Brooke Shields “salvata” dall’attore Bradley Cooper

“Non riuscivo davvero a pronunciare nessuna parola – ha spiegato, proseguendo nel racconto -. Ma ho pensato tra me: ecco come deve essere la morte. Ti svegli e Bradley Cooper dice: ‘Vengo in ospedale con te, Brooke’, e ti tiene la mano. Guardo la mia mano, guardo la mano di Bradley Cooper nella mia, e dico: ‘Questo è strano e surreale’.

Fonte: IPA

Potrebbe sembrare la scena di un film, se non fosse che quanto accaduto è tutto vero. Il sommelier del ristorante ha provato a contattare il marito Chris Henchy ma senza successo, parlando invece con un assistente che a sua volta ha contattato l’assistente dell’attore. Casualità ha voluto che proprio nel momento della crisi, Bradley Cooper – suo grande amico attualmente impegnato in una relazione con Gigi Hadid – si trovasse vicinissimo al luogo del malore e senza indugio si precipitasse sul posto, seguendo la collega prima in ambulanza e poi anche in ospedale.

La crisi epilettica dell’attrice è stata piuttosto grave, al punto tale da costringere i medici a ricoverarla in terapia intensiva, dove tra l’altro ha anche preso una bronchite. Stando al suo racconto, la causa scatenante sarebbe stata proprio la troppa acqua ingerita nelle ultime ore che ha provocato a sua volta una carenza di sodio. “Avevo bevuto troppa acqua. Ho inondato il mio organismo e mi sono annegata. E se non hai abbastanza sodio nel sangue, nelle urine o nel corpo, puoi avere un attacco”, ha spiegato.