Blake Lively in costume su Instagram dopo il quarto figlio: splendida post gravidanza

Fonte: IPA Blake Lively si mostra in costume post gravidanza

Blake Lively ha pubblicato alcuni scatti in costume su Instagram dopo il quarto figlio. Una serie di foto che mostrano momenti di relax in famiglia e che rivelano quanto sia splendida post gravidanza: senza trucco, felice, insieme alle persone care e con un fisico davvero invidiabile.

Blake Lively in costume su Instagram dopo l’ultima gravidanza

Riservatissimi per quanto riguarda la vita privata, Blake Lively e il marito Ryan Reynolds sono una delle golden couple di Hollywood: non solo sono bellissimi e di successo, ma anche affiatati, come dimostrano nei post sui social oppure in occasione dell’uscite pubbliche (lo sguardo di lui mentre la ammirava al Met Gala 2022 è uno dei best moment di sempre su un red carpet).

A febbraio l’attrice ha pubblicato un post da cui si intuiva che era diventata mamma per la quarta volta. La pancia era sparita e lei si definiva “piuttosto occupata”. Nessun annuncio dunque, ma del resto è proprio nel loro stile, infatti anche la dolce attesa era stata semplicemente mostrata sul red carpet newyorkese del Forbes Power Women’s Summit.

E ora Blake ha pubblicato nuovi scatti in cui la si può ammirare su Instagram in costume dopo l’ultima gravidanza. Immagini che la ritraggono in splendida forma e felice: sul viso non c’è un filo di trucco, di certo lei non ne ha bisogno, e il sorriso è contagioso. In una foto la si vede con un bikini e un paio di lunghi pantaloni morbidi: il ventre è piatto e la forma fisica è proprio la stessa che sfoggiava prima della quarta gravidanza. Poi la si vede con un intero nero, cut out sulla pancia. Anche con questo look da spiaggia Blake Lively risulta perfetta e libera: perché non ha paura di mostrarsi, ma anzi esalta la propria bellezza senza filtri. E proprio come lei, anche i capelli sono lasciati al naturale con un effetto beach waves perfetto e che tutte vorremmo replicare al mare. Nelle foto anche il marito Ryan Reynolds e le rispettive mamme.

Blake Lively, dopo quattro figli ancora più bella

Dopo quattro figli Blake Lively è sempre stupenda: la maternità la rende – se possibile – ancora più bella, proprio come dimostrano gli ultimi scatti. Ma non solo, perché basta riguardare le immagini con il pancione per accorgersi di come riesca a essere sempre divina.

E, proprio facendo il punto sull’ultima gravidanza, indimenticabile è stato il look con cui ha deciso di annunciarla. Nessun post social o dichiarazione, ma solamente un mini abito scintillante che metteva in mostra il pancino. E, così, il red carpet del decimo vertice annuale di Forbes Power Woman, si è trasformato in un momento molto emozionante e di grande glamour.

Poi è stata la volta delle foto condivise su Instagram, scatti privati dell’ultima gravidanza e di quelle precedenti, per allontanare i paparazzi appostati fuori da casa sua alla ricerca di una nuova immagine.

E, infine, un altro momento di grande moda (condito da tantissimo fascino) è stato quello degli American Cinematheque Awards dove si è presentata con il pancione, i capelli sciolti e un maxi abito in stile boho – chic. Profonda scollatura e complicità alle stelle con il marito Ryan Reynolds: Blake era semplicemente divina.