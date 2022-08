Come replicare le beach waves di Beyoncé con questi prodotti

Fonte: Getty Images Le beach waves di Beyoncé

Dal make up, al look, qualsiasi sia lo stile scelto da Beyoncé, la cantante riesce sempre a stupire, anche quando si tratta di acconciatura. Le sue lunghe, morbide ed esotiche onde sono quelle che qualsiasi donna vorrebbe avere, poi se è anche la moda dell’estate per eccellenza allora difficile resistere.

La popstar non perde occasione di sfoggiare le beach waves, che le regalano un look un po’ selvaggio e naturale senza dimenticare un tocco di glam che da sempre la contraddistingue.

Look versatile e alla moda con le beach waves

La pettinatura dell’estate è amata da Beyoncé perché è estremamente versatile e permette di avere un look impeccabile in ogni occasione. Con un abito lungo ed elegante ti dona un aspetto ricercato, mentre con un paio di jeans avrai uno stile casual chic, infine le beach waves sono perfette quando vai al mare per un effetto sbarazzino.

Realizzarle è davvero semplicissimo, non hai bisogno di utilizzare la piastra, bastano spray a base di acqua marina e l’effetto spiaggia è assicurato!

Se vuoi capelli pieni e corposi

Il sogno di avere capelli voluminosi e pieni diventa realtà con lo spray Davines al sale marino. Il prodotto dona sostegno ai capelli assicurando un effetto elasticizzante alla capigliatura in modo del tutto naturale perché privo di parabeni e coloranti. Applicando una piccola quantità su tutti i capelli, avrai un sicuro effetto spettinato come se fossi appena tornata dalla spiaggia.

Se vuoi avere un look sbarazzino

Non c’è bisogno di essere dei professionisti per realizzare sexy beach waves, ma solo avere nel tuo beauty lo spray volumizzante Da Dude. Il prodotto a base di sale marino offre una texture impeccabile che non appesantisce i capelli, ma si prende cura di loro senza seccarli. Capelli corti, lunghi, mossi o lunghi, puoi sbizzarrirti, creare le tue onde preferite e sentirti una vera e propria star come Beyoncé.

Se vuoi nutrire a fondo i capelli

In estate oltre alla pelle, anche i capelli devono essere protetti e nella skincare routine devono essere inseriti solo prodotti con ingredienti nutrienti come lo spray al sale marino Charlemagne. Devi solo spruzzarlo sui capelli bagnati o asciutti e in pochi secondi potrai realizzare le tue onde in modo semplice e veloce. Il risultato? Un’acconciatura unica, voluminosa, piena e in perfetto stile Queen Bee.

Se vuoi un risultato naturale

Le beach waves sono amate da tutti, star comprese, perché donano un aspetto naturale, ma nello stesso tempo ricercato da sfoggiare in ogni occasione. Per ricreare il look più amato dalla stella del r’n’b e del pop, lo spray L’Oréal Paris Stylista con infusione di sale marino ti regala onde morbide e voluminose per un risultato da spiaggia che dura 24 ore.

Se vuoi ricreare il look più cool del momento

Sei una fashion addicted? Non ti lasci mai sfuggire le ultime tendenze anche in fatto di capelli? Allora le beach waves sono l’acconciatura che fa per te e con lo spray OGX sarà semplice essere alla moda. Il prodotto realizzato a base di sale marino e olio di Argan del Marocco, dona corpo ai capelli senza appesantirli. Con poche spruzzate avrai onde naturali per un effetto spettinato ed elastico, pronta per avere un look alla Beyoncé.

