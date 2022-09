Blake Lively, le foto del pancione su Instagram. E il motivo non è scontato

Fonte: Getty Images Met Gala 2022, Blake Lively spopola con l’abito ispirato alla Statua della Libertà

Pochi giorni fa Blake Lively e Ryan Reynolds hanno annunciato di aspettare il quarto figlio, e subito la cronaca rosa si è messa alla caccia dei primi scatti dell’attrice col pancione, nonostante lo avesse mostrato proprio sul red carpet dando la notizia. I paparazzi, però, non amano le foto patinate, e si sono appostati fuori casa della coppia per rubare una foto a Blake, mandandola su tutte le furie. La Lively, dunque, ha risposto mostrando delle immagini private di questa gravidanza e di quelle precedenti, nella speranza di allontanare gli sciacalli dietro la porta di casa.

Blake Lively inseguita dai paparazzi

Come avvenuto con la gravidanza precedente, Blake Lively ha annunciato la dolce attesa dell’ormai quarto figlio proprio sul red carpet, mostrando il pancione a una serata benefica organizzata da Forbes. Gli scatti hanno fatto il giro del mondo, condividendo la notizia carica di gioia dell’attrice e del marito, Ryan Reynolds.

Ma questo non è bastato a molti media americani che hanno deciso di mandare i propri paparazzi dietro la porta di casa delle due star. Una ghiotta ricompensa per chi, per primo, sarebbe riuscito a catturare Blake con il pancione in bella vista. Come se si trattasse di un bersaglio, e non di una futura mamma.

L’attrice, che già in passato aveva evitato di comparire in pubblico durante le tre gravidanze, e che per mesi aveva tenuto segreto anche il nome della terza figlia, ha deciso di reagire all’attacco mediatico, in una maniera davvero sorprendente.

La risposta dell’attrice: “Ecco il mio pancione”

In questi anni abbiamo ammirato l’uso che Blake Lively e Ryan Reynolds hanno fatto dei social media, non prendendosi mai sul serio, anzi, punzecchiandosi a vicenda con foto venute male, battute al vetriolo, e post esilaranti.

E anche in questa occasione la star di Gossip Girl non è stata da meno, postando le sue foto private di questa e delle altre gravidanze, alcune davvero divertenti, per dare ai giornali quello che volevano: vedere il suo pancione. Ma, ovviamente, lo ha fatto a modo suo, con le sue regole, bruciando sul tempo qualsiasi esclusiva dei paparazzi, che da giorni sono appostati nella strada di casa sua, spaventando lei e le bambine.

“Ecco le foto di me incinta nella vita reale” ha scritto la Lively, già mamma di tre bambini, James, Inez e Betty. “Quindi gli undici giovanotti che aspettano fuori casa mia per un avvistamento spero ora mi lascino in pace. Spaventate me e i miei figli. Grazie a tutti gli altri per tutto l’amore e il rispetto e per continuare a non seguire più account e pubblicazioni che condividono foto di bambini. E grazie ai media che hanno una “Politica No Kids”. Tutti voi fate la differenza. Con tanto amore”.

La denuncia dell’artista, dunque, si rivolge anche a quei giornali che continuano a pubblicare foto dei figli dei personaggi famosi sui loro siti, imperterriti delle restrizioni che dovrebbero rispettare, se non altro morali, verso i minori.

Blake non avrà vinto la guerra, i paparazzi sicuramente torneranno alla carica, ma ha certamente vinto questa prima battaglia.