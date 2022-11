Blake Lively incinta sul red carpet col marito Ryan Reynolds

Blake Lively è in dolce attesa del suo quarto figlio e non è mai stata così bella. L'attrice è apparsa al fianco del marito Ryan Reynolds in occasione degli American Cinematheque Awards, kermesse importante nel mondo del cinema e che ha dedicato un premio speciale proprio all'attore. Un red carpet col pancione per Blake, splendida in un maxi abito dal sapore boho-chic.