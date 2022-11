Premiere di “Wakanda Forever”: vip in gran spolvero (vince Laura)

Fonte: IPA Laura Chiatti alla premiere di "Wakanda forever"

Vip in gran spolvero, l’8 novembre a Milano, per la premiere di “Black Panther: Wakanda Forever“, seguito di uno dei film Marvel di maggior successo degli ultimi anni. Il red carpet ha visto sfilare attrici, showgirl e influencer in perfetto stile “pantera”, ma soprattutto coppie bellissime e affiatate del nostro showbiz.

Laura Chiatti e Marco Bocci, Baby K e il fidanzato Edoardo Dionea, Hell Raton al suo primo red carpet ufficiale con la compagna modella Orian Ichaki hanno solcato il tappeto rosso tra complicità e baci appassionati.

Fonte: IPA

Hell Raton, al secolo Manuel Zappadu, dopo aver per anni tenuto gran riserbo sul suo privato, ora non si nasconde più ed esibisce con orgoglio il suo amore per la bionda e bellissima modella.

Fonte: IPA

Ma il primato dei più belli ed eleganti della serata lo detengono senza dubbio Laura Chiatti e Marco Bocci: bellissimi entrambi, lei in total black Dolce&Gabbana, scarpe animalier con plateau, i capelli di nuovo lunghissimi e biondissimi, lui completo nero e camicia di raso vinaccia. Pazzeschi!

Fonte: IPA

Fonte: IPA

Sempre sopra le righe Baby K, fasciata in una tuta di pizzo trasparente, con tanto di guanti di pelle neri e stivaletti altissimi.

Fonte: IPA

Ironica e divertente anche Serena Garitta, ex vincitrice storica del GF e in forma fisica super. Più “Black panter” di così…