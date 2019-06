Bianca Guaccero racconta il suo periodo buio: “Per anni attacchi di panico”

editato in: da

Bianca Guaccero racconta il suo periodo buio e quegli attacchi di panico che per molto tempo hanno condizionato la sua vita, cambiandola per sempre.

Attrice, cantante e conduttrice, Bianca è una delle showgirl più amate del piccolo schermo, al timone di Detto Fatto dopo l’addio di Caterina Balivo. Sempre sorridente e solare, in realtà la Guaccero nasconde un grande dolore e gravi problemi vissuti durante l’adolescenza.

Intervistata nel corso della trasmissione I Lunatici su Radio 2, la presentatrice ha parlato del suo libro in cui racconta senza filtri la sua vita, compresi i momenti più duri e difficili. “A 14 anni soffrivo di attacchi di panico – ha confessato -, se qualcuno ne avesse parlato, se ci fosse stato meno tabù in questo senso, forse mi sarei sentita meno fuori dal mondo”.

Bianca ha spiegato di aver trovato, nonostante tutto, la forza di rialzarsi, crescendo e migliorando. “Io nei periodi di crisi ho trovato e riscoperto tante cose belle – ha svelato -, sia legate alla vita che all’animo umano. Le crisi sono grandi opportunità, nelle crisi siamo tutti più umani. Nella tristezza, nel dolore, c’è una grandissima dose di umanità che viene fuori”.

L’attrice è amatissima dal pubblico televisivo che ha apprezzato molto la sua conduzione di Detto Fatto. Sostituire Caterina Balivo, creatrice del programma, non era affatto semplice, ma la Guaccero c’è riuscita, portando a casa ottimi ascolti e una promozione a pieni voti.

“Detto Fatto l’ho definito un miracolo, per me è stato un dono immenso, in un momento in cui affrontavo una fase delicata della mia vita – ha raccontato, facendo riferimento all’addio a Dario Acocella – . È arrivato questo sole a riscaldarmi il cuore e l’anima, mi ha ributtato nella gioia, nella vita, nella quotidianità, nel contatto con il pubblico. Mi ha cambiato vita, mi sono trasferita a Milano, mi ha allontanato dai pensieri, dalle cose, da una situazione. È come se mi avesse trovata e mi avesse portata su un arcobaleno”.