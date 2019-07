Bianca Guaccero, dopo il no a Mariotto: chi è che vuole a Detto Fatto

editato in: da

Sembrava già chiuso il nuovo cast di Detto Fatto, il programma guidato da Bianca Guaccero, invece ora arriva la notizia che si cambiano le carte in tavola.

La nuova stagione del pomeridiano di Raidue si apre senza quello che era diventato ormai un suo personaggio simbolo. Giovanni Ciacci infatti, conclusa l’edizione appena trascorsa, ha annunciato ufficialmente l’abbandono del programma che lo ha reso popolare.

Subito, autori e produzione si sono messi alla ricerca di un degno sostituto dell’amatissmo co-conduttore di Bianca Guaccero e la scelta era caduta su Guillermo Mariotto. Il popolarissimo giudice di Ballando con le Stelle infatti, con il suo carisma e la sua ironia senza peli sulla lingua, sarebbe stato un ottimo successore del vulcanico Ciacci. Ormai tutti si aspettavano d trovare Mariotto a fianco della Guaccero ai blocchi di partenza della nuova stagione televisiva, ma qualcosa è andato storto.

Oggi arriva la notizia che spariglia le carte: secondo Spy infatti, l’accordo con Mariotto non è stato raggiunto e si è ancora alla ricerca di un personaggio popolare e divertente, capace di dare consigli e di intrattenere divertendo il pubblico del pomeriggio di Raidue.

L’accordo con Mariotto sarebbe saltato a causa delle pretese dello stilista, considerate troppo esose dalla Rai. Tra le altre cose, il giudice di Ballando con le Stelle infatti, avrebbe richiesto espressamente di poter lavorare da uno studio romano, mentre, come si sa, Detto Fatto si realizza negli studi milanesi di mamma Rai. Uno sdoppiamento considerato troppo costoso per la produzione, che si è trovata così costretta a far saltare tutto.

Rimane ora da capire, scartata l’ipotesi Mariotto, chi affiancherà Bianca Guaccero.

Gli indizi sono ancora pochi, ma in queste ore sta girando insistentemente il nome di Carla Gozzi. La brillante image consultant, diventata popolare grazie a tante trasmissioni tv in cui dà consigli su look e non solo, potrebbe essere la carta vincente per il nuovo cast di Detto Fatto, che vedrebbe una conduzione tutta al femminile.

Elegante, spigliata e spiritosa, di certo Carla porterebbe un tocco di novità (tres chic) alla corte della Guaccero.