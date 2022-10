Bianca Balti su Instagram: il suo addio all’estate con l’ultimo bikini bianco

Fonte: IPA Bianca Balti, il suo bikini di fine estate

“L’estate sta finendo” recitava un brano dei Righeira raccontando di quella malinconia che arriva quando si dice addio alla bella stagione. Ma non è sempre così: Bianca Balti, ad esempio, ha pubblicato alcuni scatti e brevi video su Instagram in cui la si vede indossare un bikini bianco. Il risultato è che il suo addio all’estate – ormai conclusa da qualche giorno – è perfetto e decisamente meno malinconico di quello che ci si potrebbe aspettare.

Bianca Balti, strepitosa con un bikini bianco

Il set fotografico, la bellezza del mare e una giornata di sole come solo quelle autunnali sanno essere: con il cielo limpido e i colori ancora più intensi. Bianca Balti ha mostrato tutto queste nelle sue ultime storie pubblicate su Instagram dove si è mostrata splendida in un micro bikini bianco che lei veste alla perfezione. Il suo addio all’estate, su un set di lavoro, è pazzesco.

Bianca Balti si è fotografata vestita con un accappatoio lasciato aperto, da cui fa capolino un semplicissimo costume a due pezzi bianco. Unico dettaglio di cui fa sfoggio è una catenina con ciondolo in oro. Capelli sciolti e il viso illuminato da un raggio di sole che mette in risalto gli occhi. Un selfie veloce, ma il risultato è che Bianca Balti è divina.

Dai dettagli, che ha lasciato trapelare, emerge che si trova a Capri ed è sul set di un servizio fotografico. Un perfetto, e in ottima forma, addio all’estate.

Bianca Balti, bella dentro e fuori

Una bellezza esteriore che si rispecchia anche in quella interiore. Perché Bianca Balti non è solo una delle modelle più apprezzate, ma è anche una donna che quando ha parlato lo ha fatto per sensibilizzare, per condividere, per offrire dei messaggi.

E non è sempre stato facile. Non lo è stato quando, ospite di Verissimo, a Silvia Toffanin ha raccontato di quando da giovanissima era stata molestata e abusata. Momenti che ha dovuto analizzare da grande e di cui ha iniziato a parlare dopo l’analisi.

E non è stato facile neppure raccontare della decisione, difficile, che ha preso di recente. Infatti, come ha raccontato ai suoi follower, dopo che le è stata diagnosticata la mutazione genetica BRCA1, ha deciso di rimuovere tube e ovaie: “La rimozione preventiva di ovaie e tube a cui mi sottoporrò questo autunno impedirà lo sviluppo di un tumore ovarico, ma con esso anche la possibilità di rimanere incinta in modo spontaneo”, aveva spiegato.

Nel frattempo si è anche sottoposta alla procedura per il congelamento degli ovociti, il secondo ciclo in un anno e mezzo. Anche questo raccontato sui social, perché la condivisione può essere un mezzo non solo per raccontarsi ma anche utile a chi, dall’altra parte, ascolta.

E le sue parole, usate quando aveva annunciato di aver deciso di sottoporsi all’intervento di rimozione di ovaie e tube, lo dimostrano: “Ammiro il coraggio delle donne che lo hanno fatto prima di me e grazie alle testimonianze di chi mi ha scritto nell’ultima settimana ho trovato anche io la forza che non pensavo di avere. Grazie”.

Bella dentro, con la volontà di aprire uno spiraglio sul suo privato per aiutare gli altri, e bella fuori. Come dimostra lo scatto in bikini bianco.