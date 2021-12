Beyoncé in Italia per Natale: il selfie iconico con Massimo Bottura

Da Lady Gaga a Beyoncé, i capricci delle star quando sono in hotel

Beyoncé ama l’Italia, e non lo ha mai nascosto. Anzi, ha sempre elogiato la cucina italiana, ed è probabilmente per questo motivo che ha scelto di trascorrere delle ore seduta a una delle tavole più importanti e rinomate di sempre: quella di Massimo Bottura, che per l’occasione ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram un selfie con la star mondiale. Una foto che ci ha riempito (a dir poco) di orgoglio.

Beyoncé e Massimo Bottura, la foto a Natale

Guancia a guancia, felici e sorridenti: è la foto che non ti aspetti, ma che ti conquista. “We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year! From Beyoncé and me to all the sensitive souls“, ha scritto lo chef Bottura a corredo della foto. In pochi minuti, lo scatto era ovunque: migliaia di commenti, nemmeno a dirlo.

La curiosità più grande dei follower, tuttavia, è stata rilegata alla presenza di Beyoncé in Italia: dal momento in cui Bottura ha indosso la propria uniforme da lavoro, non è impensabile credere che al momento della foto fossero nella stellata Osteria Francescana a Modena. “Non c’è storia, due leggende in uno scatto“, ha commentato un follower, e non potremmo essere più che d’accordo. Da una parte la storia della cucina italiana attuale; dall’altra, una star di fama mondiale.

Un incontro stellato

Pochi dettagli, ma buoni: l’atmosfera natalizia, in ogni caso, l’abbiamo avvertita. Oltre che un senso di orgoglio che non ha potuto non pervaderci: come ha fatto notare un altro fan di Bottura, vedere una personalità dal calibro di Beyoncé sotto la Ghirlandina a Modena fa di certo piacere. Del resto, la cucina italiana è amata da chiunque al mondo, e i piatti di Bottura sono un tripudio di sapori incredibili.

Beyoncé e Jay-Z in lizza per la candidatura agli Oscar 2022

Per la cara Beyoncé, in ogni caso, è un periodo a dir poco d’oro: lei e il marito, Jay-Z, sono stati proposti per le candidature agli Oscar 2022, nella short-list per la migliore canzone originale, ma con due canzoni differenti. Per la prima volta nella storia, una coppia di coniugi potrebbe ritrovarsi a “gareggiare” per l’ambita statuetta. Le candidature ufficiali saranno svelate l’8 febbraio 2022: non resta che attendere.