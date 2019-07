Benedetta Rinaldi esclusa da Uno Mattina. Lo sfogo amaro

editato in: da

Benedetta Rinaldi non condurrà Uno Mattina e si sfoga mostrando tutta la sua amarezza per essere stata esclusa dalla Rai.

Nei giorni scorsi l’azienda di viale Mazzini ha presentato i suoi palinsesti e sono tanti i nomi noti che non figurano nella lista. Non solo Antonella Clerici, ma anche Benedetta Rinaldi, che per due anni ha condotto Uno Mattina insieme a Franco Di Mare. Mentre il collega ha ottenuto una ricollocazione, con un programma tutto suo, la giornalista per ora rimarrà in panchina per volere dei dirigenti Rai.

A svelarlo è stata lei stessa, che subito dopo l’annuncio della sua sostituzione con Valentina Bisti e Roberto Poletti, ha scritto su Twitter: “Giorni crudeli, assurdi e immeritati”.

“A decidere è il direttore che ha tutta la libertà di puntare sui volti che sono di suo gradimento – ha svelato al Fatto Quotidiano -. Non mi aspettavo il modo, che non avrei più condotto Unomattina l’ho saputo dai siti televisivi. Non mi è stato detto nulla, non sono stata ricollocata. Non mi è stata proposta una alternativa, questo è il mio lavoro – ha aggiunto Benedetta Rinaldi -. Lo faccio per mantenermi e non solo perché mi piace. Che ho fatto di male? Ho detto qualcosa che non dovevo dire? Non ho fruttato abbastanza?”.

“Partivamo alle 6.40 con curva bassissima – ha aggiunto la Rinaldi, parlando dei risultati raggiunti con la show mattutino -, nei primi minuti al 12% e abbiamo ottenuto ottimi ascolti. Con la concorrenza di Mattino 5 e anche quella interna di Agorà. Questo non è mai stato detto, non sono vanitosa sul lavoro ma mi piace la giusta ricompensa. Ecco perché non sto bene adesso, non è un trattamento giusto per l’impegno e la passione che tutti abbiamo messo”.

Ora il suo futuro è incerto e per ora, come è accaduto per la Clerici, Benedetta Rinaldi non tornerà in video. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi e se la giornalista troverà finalmente lo spazio che merita in tv.