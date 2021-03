Belen Rodriguez mostra il pancione su Instagram ed è radiosa

editato in: da

Belen incinta, le foto più belle della seconda gravidanza

Uno scatto dolcissimo, da cui emerge non solo la bellezza di Belen, ma anche tutta la gioia che sta vivendo. Perché questo è davvero un momento ricco di felicità per la showgirl, che ha da poco svelato di essere in dolce attesa. L’amore con il compagno Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e i due diventeranno genitori di una bimba: Luna Marie.

La coppia, dopo rumors insistenti, aveva annunciato la lieta novella attraverso un servizio fotografico corredato di relativo articolo, sul magazine Chi in cui i due apparivano felici e innamorati. E da quando la notizia della gravidanza è diventata ufficiale la showgirl non ha mai smesso di tenere aggiornati i suoi tanti fan. Proprio di recente nelle Storie su Instagram ha mostrato l’ecografia della piccola, accompagnata a fare i controlli dal compagno e dal piccolo Santiago, nato dalla relazione che Belen ha avuto con Stefano De Martino.

E proprio sui social Belen pubblica scatti stupendi in cui si vede anche l’avanzare della gravidanza. Bellissime le immagini in bianco e nero che la vedono con il pancione scoperto; in una didascalia di questi scatti ha scritto: “Buongiorno a tutti voi!!!! Da noi due B & L”. Foto che ha fatto il pieno di like e di commenti e che mostra la tenerezza di una mamma in attesa, con quella doppia lettera a indicare il suo nome e quello di Luna Marie.

Belen è splendida su Instagram ma anche in televisione, dove è stata ospite dell’ultima puntata di C’è Posta per te: la showgirl argentina è apparsa stupenda e radiosa in un abito color carne. Qualche settimana fa, invece, ha preso parte come ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin aveva svelato per la prima volta il nome della bimba: “Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”, aveva raccontato.

E in merito al suo compagno, l’hairstylist Antonino Spinalbese, aveva usato parole molte profonde: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.

E la felicità che sta vivendo in questo periodo sul fronte privato è grande ed emerge anche dalle immagini che pubblica su Instagram, condividendo la gioia con tutti i suoi fan.