Belen, la famiglia torna a Milano. E Antonino si prende cura di Luna Marì

editato in: da

Belen Rodriguez mamma bis: le foto più belle con Luna Marì

Non chiamiamolo mammo, per carità. Antonino Spinalese è un papà che sa prendersi tutte le sue responsabilità, compresa quella di nutrire la sua bambina quando la mamma è impegnata con il lavoro. A complimentarsi con lui è proprio la compagna Belen Rodriguez, tornata a ritmo frenetico a lavoro dopo aver dato alla luce la piccola Luna Marì, con un semplice: “Che bravo papà”.

Il nuovo fidanzato della bella showgirl argentina è sempre apparso attento ai bisogni della famiglia e in particolare della bambina, che accudisce con infinito amore e non solo quando la mamma è assente per lavoro. Le prime immagini da neo-papà con la piccola tra le braccia avevano fatto il giro del web e questo suo essere presente non fa che confermare le parole d’amore spesso spese da Belen nei suoi confronti.

La famiglia della Rodriguez è tornata in quel di Milano dopo i mesi trascorsi all’Isola di Albarella, per il dovuto riposo a seguito del parto. Con loro è partito anche Santiago, che si è diviso tra la mamma e il papà per tutta l’estate. Il giovanissimo De Martino è un fratello maggiore perfetto ed è stato entusiasta di tenere Luna tra le braccia fin dai primi momenti.

Quello di Belen Rodriguez è una bel nucleo familiare allargato nel quale Antonino si è inserito alla perfezione, conquistando anche l’affetto di Santiago che ha fatto il tifo per lui fin dall’inizio. Dopotutto, è stato lui a favorire la relazione tra la sua mamma e Spinalbese, facendole capire anche di essere innamorata di lui.

Come per tutte noi, anche per la showgirl settembre significa ripartenza. Ad attenderla, ci sono i tanti impegni lavorativi con Mediaset e il ritorno alla guida di Tu Sì Que Vales, in onda su Canale5 e garanzia di successo ormai da moltissimi anni. Tornata a lavoro subito dopo il parto, Belen ha anche pagato lo “scotto” per questa fretta, accusando un piccolo malore durante le prime registrazioni dello show. Le forze sono state riacquistate e il pubblico non aspetta: questa sarà la sua prima stagione televisiva da mamma bis!